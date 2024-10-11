Российские компании сократили задолженность перед Финляндией

Tекст: Алексей Дегтярев

Российские компании, ранее получившие кредиты от государственного финансового учреждения Финляндии Finnvera, погасили задолженность на сотни миллионов евро, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Finnvera Паули Хейккиля отметил, что обязательства российских компаний на конец 2021 года составляли около 1 млрд евро, однако к концу 2022 года снизились до 420 млн евро, а к концу прошлого года – менее 100 млн евро. Хейккиля подчеркнул, что погашение долгов прошло успешно благодаря эффективному управлению рисками.

Руководитель направления по работе с крупными клиентами Finnvera Юсси Хаарасилта отметил, что российские компании продолжают активно гасить кредиты. По его словам, они сохраняли платежеспособность даже в сложных условиях, а крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства ради сохранения репутации.

Как следует из информации на сайте Finnvera, среди кредитов, которые Финляндия предоставила российским компаниям, – кредит Сбербанку для поставки оборудования Nokia для ПАО «МегаФон», кредит для Unicredit Bank Austria на поставку оборудования финской компании Valmet Technologies на АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».