После урагана «Милтон» на улицах городов Флориды появились крокодилы

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Wall Street Journal, ураган «Милтон» выгнал крокодилов из их среды обитания, и теперь они появляются на улицах и в домах Флориды. Так, один из крокодилов был замечен отдыхающим на крыльце дома в Тампе, а другой атаковал колесо автомобиля в затопленных водах Норт-Форт-Майерс, передает РИА «Новости».

Эксперты по дикой природе пояснили, что крокодилы способны чувствовать приближение урагана по падению атмосферного давления. Наводнение, вызванное ураганом, позволяет рептилиям свободно перемещаться по новым территориям. Жителям Флориды рекомендуется быть осторожными и избегать контакта с крокодилами.

Ранее сообщалось, что ущерб от урагана «Милтон» во Флориде приведет к тому, что застрахованные потери от ураганов в США в 2024 году превысят 100 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Флориде в результате торнадо, вызванных ураганом «Милтон», были зафиксированы жертвы. Ураган «Милтон» обрушился на юго-восточную часть США, где недавно прошел другой ураган – «Хелен».