ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов

ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

ЦБ объявил о решении отменить ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. Такое решение позволит банкам адаптировать ставки по ипотеке к изменениям на финансовом рынке без нарушения законодательства о предельном уровне ПСК, передает РИА «Новости».

ЦБ отметил, что это позволит заемщикам получать ипотечные кредиты даже с повышенными ставками, но без дополнительного завышения стоимости жилья. Регулятор также рассматривает возможность полного отказа от этого ограничения на постоянной основе, чтобы кредиторы могли лучше адаптироваться к рыночным условиям.

В то же время ЦБ предупреждает о возможном росте долговой нагрузки у заемщиков, но считает эти риски ограниченными благодаря действующим макропруденциальным надбавкам. Для других кредитных продуктов, а также для микрофинансовых организаций и кооперативов ограничение полной стоимости кредита сохраняется.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, приведет ли спад продаж новостроек к падению цен на жилье.

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться.