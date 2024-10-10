Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.5 комментариев
ЦБ отменил ограничение для банков на полную стоимость ипотечных кредитов
ЦБ отменил ограничение полной стоимости кредита по ипотеке до конца марта 2025 года
Банк России снял ограничение на полную стоимость ипотечных кредитов с октября 2024 по март 2025 года, что позволит банкам отражать изменения на финансовом рынке в ставках, сообщила пресс-служба регулятора.
ЦБ объявил о решении отменить ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным кредитам с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года. Такое решение позволит банкам адаптировать ставки по ипотеке к изменениям на финансовом рынке без нарушения законодательства о предельном уровне ПСК, передает РИА «Новости».
ЦБ отметил, что это позволит заемщикам получать ипотечные кредиты даже с повышенными ставками, но без дополнительного завышения стоимости жилья. Регулятор также рассматривает возможность полного отказа от этого ограничения на постоянной основе, чтобы кредиторы могли лучше адаптироваться к рыночным условиям.
В то же время ЦБ предупреждает о возможном росте долговой нагрузки у заемщиков, но считает эти риски ограниченными благодаря действующим макропруденциальным надбавкам. Для других кредитных продуктов, а также для микрофинансовых организаций и кооперативов ограничение полной стоимости кредита сохраняется.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, приведет ли спад продаж новостроек к падению цен на жилье.
В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться.