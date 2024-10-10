Ушаков объяснил решение не изменять название БРИКС при расширении

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что несмотря на расширение состава участников, название останется прежним, чтобы избежать языковой путаницы и сохранить узнаваемость в мире, передает ТАСС.

Ушаков напомнил, что изначально объединение включало Индию, Китай и Россию, затем к ним присоединилась Бразилия, а позже – ЮАР. «К аббревиатуре БРИК добавилась еще одна буква «С», что сделало название легко идентифицируемым во всем мире», – отметил он.

С 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Несмотря на увеличение числа участников до десяти стран, было принято решение не изменять название. «Это понятно, поскольку идти по буквам и пытаться вместить в название наименования десяти стран – это уже будет не аббревиатура, а какая-то абракадабра», – объяснил представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что приглашения на саммит БРИКС в Казани были направлены в 38 стран, из которых 32 уже подтвердили свое участие.

