Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.3 комментария
Ушаков объяснил решение не изменять название БРИКС при расширении
Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, что название БРИКС не изменится даже после увеличения числа участников до десяти стран, чтобы избежать абракадабры.
Он пояснил, что несмотря на расширение состава участников, название останется прежним, чтобы избежать языковой путаницы и сохранить узнаваемость в мире, передает ТАСС.
Ушаков напомнил, что изначально объединение включало Индию, Китай и Россию, затем к ним присоединилась Бразилия, а позже – ЮАР. «К аббревиатуре БРИК добавилась еще одна буква «С», что сделало название легко идентифицируемым во всем мире», – отметил он.
С 1 января 2024 года в состав БРИКС вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Несмотря на увеличение числа участников до десяти стран, было принято решение не изменять название. «Это понятно, поскольку идти по буквам и пытаться вместить в название наименования десяти стран – это уже будет не аббревиатура, а какая-то абракадабра», – объяснил представитель Кремля.
Ранее Ушаков сообщил, что приглашения на саммит БРИКС в Казани были направлены в 38 стран, из которых 32 уже подтвердили свое участие.