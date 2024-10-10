Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти «Лукойла» в Венгрию

Политолог Рар: США заставят Евросоюз принять Украину

Tекст: Анастасия Куликова

«Пункт о принятии Украины в ЕС, на мой взгляд, вписывается в планы Дональда Трампа и, возможно, Камалы Харрис. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы», – полагает германский политолог Александр Рар.

Эксперт допускает, что Вашингтон заставит Брюссель это сделать. «В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала». Британия, которая вышла из ЕС, полностью на стороне США. То есть остается убедить Германию, Францию и Польшу как будущих главных спонсоров Киева», – отметил эксперт.

Что касается самого турне Владимира Зеленского по Европе, то его цель – убедить западных лидеров и общественность в способности Украины при дальнейшей помощи со стороны Запада победить Россию, считает Рар. «Зеленский переименовал свой прежний «мирный» план в «победный». Он сам, по всей видимости, находится под жестким прессингом со стороны в том числе западных покровителей», – допустил политолог.

«Запад на пределе своих возможностей на протяжении почти трех лет передает Киеву военную и финансовую помощь. Оружие и кредиты выдаются Украине в надежде, что это поспособствует победе в конфликте. Ведь поражение украинской стороны значило бы ослабление НАТО и ЕС, а это невольно привело бы к изменениям архитектуры европейской безопасности», – указал собеседник.

На этом фоне Рар напомнил, что Зеленский испортил отношения с Трампом. Кроме того, Запад все больше настраивается на возможную большую войну на Ближнем Востоке – тогда все ресурсы будут перенаправлены Израилю. «Зеленскому стоило бы предложить реалистичный план для приостановки или заморозки военного конфликта с Россией», – полагает он.

«К этому украинское руководство косвенно призывает часть мировой общественности. Киев будет вынужден отказаться от занятых Россией территорий взамен на некую «компенсацию» в виде членства Украины в ЕС или нечто вроде «протектората» НАТО, похожего на то, что в свое время как гарантию безопасности получила Южная Корея и Япония», – заключил Рар.

Ранее редактор газеты Corriere della Sera Федерико Фубини опубликовал колонку о втором за месяц визите Владимира Зеленского в Италию. Такая активность на международной арене связана с желанием завершить конфликт, считает автор материала. По словам Фубини, власти Украины готовы прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий «в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада».

Издание пишет, что целью турне Зеленского по Европе является получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине необходимо убедиться в готовности США к обеспечению безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Corriere della Sera отмечает, что добиться этих целей «будет нелегко».

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. «Сейчас много рассуждений и схоластики на этот счет. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимал», – сказал он, его слова приводит ТАСС.

Напомним, Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Он намерен представить европейским лидерам свой «план победы». Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал цели этого турне.