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Искусственный интеллект помог обнаружить 162 тыс. новых вирусов
Китайские ученые выявили 162 тыс. новых видов РНК-вирусов в экстремальных средах с помощью ИИ
Китайские и австралийские ученые с помощью искусственного интеллекта открыли около 162 тыс. новых видов вирусов, обнаруженных в атмосфере, горячих и гидротермальных источниках, сообщили СМИ.
Как пишет South China morning post, ИИ позволил исследователям обнаружить значительное количество новых видов вирусов. В общей сложности было выявлено около 162 тыс. видов РНК-вирусов. Ученые проводили исследования в различных средах, включая атмосферу, горячие источники и гидротермальные источники, что подчеркивает разнообразие и устойчивость вирусов в суровых условиях. Это открытие может пролить свет на процесс появления вирусов и других элементарных форм жизни, передает РИА «Новости».
Исследование проводилось группой ученых из материкового Китая, Гонконга и Австралии. Для идентификации вирусов использовались алгоритмы машинного обучения, которые анализировали генетические последовательности и скрытую информацию о структуре белка, необходимую РНК-вирусам для репликации. Алгоритм был разработан командой из китайской компании Alibaba Cloud Intelligence.
Открытие стало крупнейшим по количеству обнаруженных видов вирусов, отметили исследователи.
Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американец Дэвид Бейкер и британцы Демис Хассабис и Джон Джампер за работы в области исследования белковых структур.