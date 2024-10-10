Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Рябков сообщил о предстоящей встрече «ядерной пятерки» на полях ООН в Нью-Йорке
Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о предстоящей встрече «ядерной пятерки» в Нью-Йорке в ближайшие две недели на полях заседаний Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, встреча ядерной пятерки, включающей Россию, Британию, Китай, США и Францию, пройдет в Нью-Йорке в ближайшие две недели, передает ТАСС.
Также Рябков напомнил, что Китай недавно вступил в права координатора ядерной пятерки и пожелал китайским властям успеха.
Кроме того, замглавы МИД выразил надежду на более конструктивное поведение западной тройки участников – США, Британии и Франции.
Напомним, в 2023-2024 годах роль координатора в формате «ядерной пятерки» была за Россией.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, формат «ядерной пятерки» продолжает существовать благодаря России, но он находится не в лучшей форме из-за противоречий между участниками.