Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
СК начал проверять свыше 500 постояльцев хостела в Москве на экстремизм
Сотрудники Следственного комитета проверят свыше 500 постояльцев столичного хостела по делу об экстремизме, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Получена информация о возможном нарушении миграционного законодательства в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Там установлены 538 иностранцев. Дело расследуется по статье об организации экстремистского сообщества.
Всех иностранцев доставят в полицию для проверки соблюдения миграционного законодательства и других правонарушений. Кроме того, туда уже доставлено руководство и администрация хостела. Ведутся обыски, изъяты документы заведения.
Ранее в Домодедово правоохранители выявили свыше 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет. Также в ходе проверки установили 25 нелегальных мигрантов.