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Новый банк развития БРИКС принял заявки на вступление от ОАЭ, Египта и Алжира
Президент НБР Дилма Руссефф сообщила изданию Brasil de Fato о поданных заявках на присоединение к банку от ряда стран, включая ОАЭ, Бангладеш, Египет и Алжир, а также планах по дальнейшему расширению.
По ее словам, многие страны заинтересовались возможностью присоединения к банку и уже подали заявки, передает ТАСС.
«Мы создали банк между пятью участниками: Бразилией, Россией, Китаем, Индией и Южно-Африканской Республикой, теперь у нас есть ОАЭ, Бангладеш, Египет и Алжир», – отметила Руссефф.
Президент НБР добавила, что процесс присоединения новых членов является медленным и требует осторожного подхода, чтобы обеспечить все необходимые условия для их участия.
Преимущество НБР, по ее словам, заключается в его инклюзивности и отсутствии предварительных требований для кредитования и инвестирования в проекты участников.
Руссефф подчеркнула, что НБР не предъявляет жестких критериев для предоставления кредитов, что отличает его от других международных финансовых институтов.
Президент банка также выразила уверенность в дальнейшем расширении возможностей НБР и увеличении инвестиций в экономики участников и международные проекты.
В заключение она заверила, что в ближайшие годы банк планирует сосредоточить усилия на развитии инфраструктуры, устойчивом развитии и обмене технологиями между членами организации.
Ранее Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада, а помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у российской стороны имеются вопросы к деятельности Нового банка развития БРИКС.