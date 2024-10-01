У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС отключилась линия 330 кВ «Ферросплавная-1», радиационный фон не изменился
На Запорожской АЭС произошла очередная остановка высоковольтной линии «Ферросплавная-1», однако станция продолжает работу без угрозы безопасности, а радиационный фон остается в норме.
Высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.
В результате отключения собственные нужды станции теперь запитаны от другой линии – «Днепровская» с напряжением 750 кВ. В сообщении станции подчеркивается, что угрозы нарушения пределов и условий безопасности на данный момент нет.
Также было отмечено, что радиационный фон на территории АЭС и прилегающих областях остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений, что подтверждает отсутствие риска для окружающей среды и населения.
Ранее одна из линий электропередачи, питающих Запорожскую АЭС, получила повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.