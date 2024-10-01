Ассоциация «Я горжусь» провела образовательный интенсив в МГСУ

Первый образовательный интенсив «Я горжусь.Знание» состоялся в МГСУ

В Московском государственном строительном университете прошел первый образовательный интенсив трека «Я горжусь.Знание» Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». Мероприятие длилось девять часов и включало лекции федеральных экспертов, тренинг личностного роста, стратегическую игру и мозговой штурм.

Ректор университета Павел Акимов отметил важность этого события, подчеркнув, что оно станет первым в серии запланированных мероприятий.

«Быть патриотом – ежедневная большая работа. Наша задача – помочь вам выстроить эту работу», – заявил Акимов.

С приветственным словом выступил и руководитель ассоциации Никита Зинков, который подчеркнул, что патриотизм – это ответственность перед будущими поколениями. Он пожелал участникам продуктивной работы, добавив, что интенсив – не только обучение, но и обмен идеями.

Лекции касались роли патриотизма и продвижения ценностей в медиа. В рамках интенсива доктор политических наук Антонина Селезнева подчеркнула важность понимания молодежью целей развития страны.

По словам руководителя платформы «Дигория», гендиректора АНО «Институт гуманитарных программ» Заурбека Хугаева, продвижение должно быть креативным, иначе оно не будет воспринято молодыми людьми. «Молодежь сегодня очень чуткая, критически мыслящая, и к работе с ней нужно подходить творчески. Время топорного подхода и прямолинейных месседжей ушло в прошлое. Нарративы должны доноситься нативно, иначе они просто не станут восприниматься, или, что еще хуже, будут вызывать резкое отторжение», – отметил Хугаев.

Участники также прошли тренинг личностного роста под руководством доцента кафедры социальной философии философского факультета ГАУГН Светланы Поповой, где научились мотивировать окружающих.

На практическом этапе была проведена стратегическая игра и мозговой штурм для развития клубов ассоциации.