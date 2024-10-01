Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
В Шанхае мужчина убил в супермаркете троих и ранил пятнадцать человек
В Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, убив троих
В результате нападения с ножом в супермаркете Шанхая скончались три человека и пятнадцать получили ранения, а нападение совершил мужчина, недовольный своими финансовыми проблемами.
Согласно информации агентства Синьхуа, в супермаркете в районе Сунцзян Шанхая произошло трагическое нападение, когда 37-летний мужчина атаковал посетителей с ножом.
В результате инцидента три человека погибли, а еще пятнадцать получили различные ранения.
Полиция быстро отреагировала на вызов и арестовала нападавшего на месте происшествия.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной агрессии мужчины стали личные финансовые трудности, которые привели его к решению выместить злость на окружающих.
По словам свидетелей, многие люди пытались укрыться или убежать.
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