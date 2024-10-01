В Шанхае мужчина убил в супермаркете троих и ранил пятнадцать человек

В Шанхае мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, убив троих

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации агентства Синьхуа, в супермаркете в районе Сунцзян Шанхая произошло трагическое нападение, когда 37-летний мужчина атаковал посетителей с ножом.

В результате инцидента три человека погибли, а еще пятнадцать получили различные ранения.



Полиция быстро отреагировала на вызов и арестовала нападавшего на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что причиной агрессии мужчины стали личные финансовые трудности, которые привели его к решению выместить злость на окружающих.

По словам свидетелей, многие люди пытались укрыться или убежать.

Ранее сообщалось, что мужчина с криком «Аллах Акбар» напал с ножами на прохожих в Роттердаме