Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска
Российские системы ПВО уничтожили две ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ со стороны Краматорска
Российские силы ПВО успешно предотвратили атаку ракетами ATACMS, уничтожив их в 2 км от Луганска, что позволило избежать возможных разрушений и пострадавших.
Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты MGM-140 ATACMS, выпущенные Вооруженными силами Украины со стороны Краматорска Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.
Ракеты были уничтожены на подлете к Луганску, в двух километрах северо-восточнее города. В силовых структурах ЛНР отметили, что ракеты были выпущены с территории Краматорска, но благодаря эффективной работе ПВО они не достигли цели.
Источник в силовых структурах ЛНР подчеркнул, что в результате инцидента не поступало информации о пострадавших или каких-либо повреждениях объектов в зоне потенциального поражения ракетами. Системы ПВО действовали оперативно, что позволило предотвратить ущерб и жертвы среди мирного населения.
Ранее сообщалось, что группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ