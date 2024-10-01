Российские системы ПВО уничтожили две ракеты ATACMS, выпущенные ВСУ со стороны Краматорска

Tекст: Денис Тельманов

Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты MGM-140 ATACMS, выпущенные Вооруженными силами Украины со стороны Краматорска Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

Ракеты были уничтожены на подлете к Луганску, в двух километрах северо-восточнее города. В силовых структурах ЛНР отметили, что ракеты были выпущены с территории Краматорска, но благодаря эффективной работе ПВО они не достигли цели.

Источник в силовых структурах ЛНР подчеркнул, что в результате инцидента не поступало информации о пострадавших или каких-либо повреждениях объектов в зоне потенциального поражения ракетами. Системы ПВО действовали оперативно, что позволило предотвратить ущерб и жертвы среди мирного населения.



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