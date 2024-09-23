Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Горького, Михайловки и Розовки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Группировка отразила девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника составили до 440 военнослужащих, бронемашина, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М101 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».
В итоге за сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками аппаратами, ракетными войсками группировок войск ВС России были поражены скопления живой силы и техники противника в 135 районах, сообщил Конашенков.
Средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд HIMARS и 35 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотника, 579 ЗРК, 18 338 танков и других бронемашин, 1458 машин РСЗО, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.