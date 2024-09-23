Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ

Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.