Германия выразила понимание «осторожной» политикой Грузии по отношению к России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью оппозиционному телеканалу «Мтавари» («Главный») дипломат отметил, что его страна понимает, почему Грузия не ввела двусторонние санкции по отношению к России.

«Грузия находится в определенном положении, проявляет осторожность, ей приходится иметь отношения с Россией, – заявил он. – У Грузии есть территории, которые присвоены (Россией), есть вызовы и с этим надо считаться».

При этом Фишер заявил, что по мере сближения с Евросоюзом Грузия, получившая в декабре статус кандидата в эту организацию, «должна будет больше и больше разделять позицию ЕС в области внешней политики и безопасности».

По его словам, пока этот показатель совместимости находится на уровне «40-45%». «Мы ждем более высокого показателя», – отметил, в частности, посол Германии в Грузии.

Дипломат заявил, что в случае присоединения Грузии к ЕС, та должна будет проводить аналогичную санкционную политику по отношению к России, какую проводит сейчас это объединение.

Грузия придерживается международных санкций по отношению к России, но не ввела двусторонние, руководствуясь собственными национальными интересами.