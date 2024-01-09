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    «Раненое сердце». Как Белгород переживает обстрелы ВСУ
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    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Голубой огонек» стал менее голубым

    Как точно обозначил жанр передачи лидер группы «Любэ» – «Будем пить и гулять за тебя, Родина-мать». Звучала и украинская мова – как демонстрация широченной души России. Тут было каждой твари по паре.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Позиции России на Востоке окрепли

    Оформились условно два альянса с участием восточных игроков – союзный России проект «Шелковый путь – 2» и маршрут «Индия – Ближний Восток – Европа». Первый выглядит куда более крепким и оформленным, чем второй.

    2 комментария
    Алексей Куприянов Алексей Куприянов Третья ножка табурета российско-индийских отношений

    Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.

    15 комментариев
    9 января 2024, 18:48

    Германия выразила понимание «осторожной» политикой Грузии по отношению к России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Германия понимает «осторожную» политику Грузии по отношению к России, заявил посол этой страны в Тбилиси Петер Фишер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью оппозиционному телеканалу «Мтавари» («Главный») дипломат отметил, что его страна понимает, почему Грузия не ввела двусторонние санкции по отношению к России.

    «Грузия находится в определенном положении, проявляет осторожность, ей приходится иметь отношения с Россией, – заявил он. – У Грузии есть территории, которые присвоены (Россией), есть вызовы и с этим надо считаться».

    При этом Фишер заявил, что по мере сближения с Евросоюзом Грузия, получившая в декабре статус кандидата в эту организацию, «должна будет больше и больше разделять позицию ЕС в области внешней политики и безопасности».

    По его словам, пока этот показатель совместимости находится на уровне «40-45%». «Мы ждем более высокого показателя», – отметил, в частности, посол Германии в Грузии.

    Дипломат заявил, что в случае присоединения Грузии к ЕС, та должна будет проводить аналогичную санкционную политику по отношению к России, какую проводит сейчас это объединение.

    Грузия придерживается международных санкций по отношению к России, но не ввела двусторонние, руководствуясь собственными национальными интересами.

    7 января 2024, 20:52
    Немцы назвали фамилию желаемого канцлера

    Немцы высказались за смену Шольца на Писториуса на посту канцлера

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть немецких граждан желает, чтобы действующий канцлер Олаф Шольц покинул свой пост, а должность занял действующий министр обороны Борис Писториус, говорится в исследовании социологического института Insa, пишет Bild.

    Опрос показал, что 64,3% респондентов желали бы передачи должности канцлера Писториусу, против высказались 24,6%, а 11,2% воздержались, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    При этом даже большая часть сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), куда входят оба чиновника, желают поменять Шольца на Писториуса (47,9% против 47,1%).

    При этом СДПГ с Шольцем как с кандидатом в канцлеры в случае выборов готовы поддержать 19% респондентов, с Писториусом – 23%.

    Глава Insa Херман Бинкерт отметил, что Писториус популярен как у избирателей Левой партии, та к и у «Альтернативы для Германии».

    Опрос проводился 4-5 января, в нем принимали участие 1004 человека.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем может быть причина потери популярности Шольцем, и почему в прессе появились утечки о возможной его досрочной отставке.

    Коментарии (31)
    7 января 2024, 18:25
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    Spiegel: Сложности с Leopard 2 приводят к катастрофе на поле боя для ВСУ
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие танки на Украине выходят из строя даже не вступая в бой, при этом у них есть сложности с циклом обслуживания и документацией, пишет Der Spiegel.

    Опыт применения немецкой техники в Мали показал, что 10 тыс. километров боевого эксплуатации сказываются так же, как 100 тыс. километров в мирное время и на учениях, сказал анонимный офицер бундесвера Der Spiegel, передает RT.

    В военное время для украинской армии невозможно соблюдать циклы техобслуживания из-за сложности техники, ей даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе.

    Даже замена гусениц танка, которую нужно проводить каждые 6 тыс. километров, может производиться только на заводе.

    Украинский военный с позывным «Синай», руководящий подразделением таких танков, также подтвердил слова немецкого коллеги. Он заявил, что самым слабым звеном Leopard 2 остается гусеничная лента, уменьшение ее натяжения приводит к поломкам, в боях это приводит к «катастрофе».

    Также, по данным издания, из 18 поставленных на Украину танков Leopard 2 «очень многие» уже находятся в ремонтном центре в Литве. Кроме того, с лета 2023 года сохраняются сложности с документацией, рабочим в Литве приходится «импровизировать», поскольку у них не хватает опыта и подготовки для ремонта такой техники.

    При этом «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков».

    Напомним, в конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что госкорпорация в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Кроме того, в 5,5 раза увеличено производство бронемашин и в семь раз – танков, сообщил Чемезов, передает ТАСС. «То есть это глобальное увеличение», – подчеркнул глава Ростеха.


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    9 января 2024, 13:44
    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Германский политолог Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади

    Рар: Немцы злые, потому что понимают, что «жирные времена» позади
    @ Matthias Koch/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Граждане ФРГ недовольны сокращением субсидий и социальных выплат. Правительство будет подавлять протесты, поскольку договориться с людьми ни у Шольца, ни у оппозиции не выйдет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки.

    «Протесты в Германии набирают силу. Рабочие, крестьяне, служащие выступают против сокращений зарплат в их отраслях. Они недовольны тем, что государство регулярно снижает размеры субсидий, но повышает налоги», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Как выяснилось, в последние годы уровень жизни в ФРГ был значительно выше, чем позволяли реальные средства республики. Теперь же за провальную фискальную политику вынуждены расплачиваться простые люди, которые, будучи избалованными хорошей конъюнктурой нескольких десятилетий, совершенно не готовы расставаться с деньгами», – отмечает он.

    «Все это и приводит к протестам, которые Берлин старается побороть. Власти обвиняют демонстрантов в правом радикализме, запугивают их всевозможными способами. Но изменений в ближайшее время не предвидится. Правительство не собирается отступать – у него нет другого выхода, кроме как продолжать повсюду сокращать средства», – подчеркивает собеседник.

    «Но даже если к власти придет оппозиционная партия ХДС, в стране ничего не изменится. Им также придется ужимать расходы. Немцы потому и злятся, что понимают – «жирные времена» позади. Кого-то удивит, но Украина тут, по сути, ни при чем. Граждан ФРГ волнуют внутренние проблемы, а не внешняя политика», – считает политолог.

    «Это позволяет Шольцу придерживаться линии недопущения сокращения финансовой помощи Киеву. Но и он осознает, что оплачивать конфликт вечно Германия не в состоянии. Канцлер видит, как США отказываются выделять деньги на вооружение ВСУ. В скором времени в немецкой казне на это не будет хватать средств. Оттого Шольц и призывает другие страны ЕС на помощь. Но и они испытывают серьезные трудности», – резюмирует Рар.

    Ранее профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки. За это проголосовали 97% членов организации. Целью акции является повышение заработной платы на 555 евро в месяц, а также введение 35-часовой рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно.

    Напомним, немецкие фермеры в знак протеста против планов правительства сократить субсидии заблокировали автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель. Баварская полиция заявляла об около 5,5 тыс. направляющихся в Мюнхен из различных частей региона тракторов.

    В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. У демонстрантов были плакаты с надписями: «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю», «Мир пахотным полям, война военному бюджету» и «Прекратить санкции и уничтожение среднего класса».

    В Ольденбурге водитель легковушки совершил наезд на протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров по тротуару и велосипедной дорожке, и скрылся, сообщили в городской полиции. В результате пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

    Работа одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене ранее была временно остановлена из-за забастовки фермеров, так как протестующие перекрыли все подъезды. Представитель компании заявлял, что предприятие возобновит работу 9 января.

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    7 января 2024, 10:26
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    Bild: В Германии больше года пытаются понять, чьи дроны следят за учениями ВСУ
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Германии уже больше года пытаются выяснить, кому принадлежат дроны, которые заметили над местами тренировок немецких военных с украинскими и над казармами, пишет газета Bild.

    Для выяснения была создана специальная группа для борьбы с дронами, но перехватить беспилотники пока не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сам бундесвер считает, что за дронами «стоит Москва», несмотря на отсутствие доказательств.

    Российские дипломаты в Берлине ранее отмечали, что некоторых немецких политиков охватила шпиономания, им «везде мерещится рука Кремля».

    Ранее в Германии признали опасность российских дронов «Ланцет».

    Коментарии (29)
    9 января 2024, 11:30
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    Стало известно о вероятном избрании Иванишвили президентом Грузии
    @ Yi Gaochao/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Вернувшийся в политику миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, ставший почетным председателем «Грузинской мечты», в конце 2024 года может быть избран президентом Грузии, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Для Бидзины Иванишвили такое развитие событий означает приобретение им серьезного политического иммунитета на ближайшие пять лет», – заявил политолог Гия Хухашвили, в прошлом – советник миллиардера.

    По его словам, в этом случае не исключено расширение полномочий президента.

    По Конституции Грузии, в конце 2024 года президента выберет коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента Грузии и представителей местных властей. В настоящее время политические силы Грузии обсуждают возможность сохранения всенародных выборов президента.

    Кроме того, телеканал обращает внимание на изменение устава правящей партии: отныне кандидатуру премьер-министра будет представлять ее почетный председатель.

    По данным «Привели», Бидзина Иванишвили может сменить нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили на мэра Тбилиси Каху Каладзе, что якобы будет полезно перед выборами в парламент в октябре 2024 года.

    «Грузинская мечта» эти сообщения пока не комментировала.

    Коментарии (9)
    8 января 2024, 10:12
    Икона со Сталиным в главном соборе Грузии оказалась российского происхождения
    Икона со Сталиным в главном соборе Грузии оказалась российского происхождения
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Икона с Иосифом Сталиным, вызвавшая бурные дискуссии в Грузии, была подарена главному собору Грузии – Святой Троицы в Тбилиси политической партией «Альянс патриотов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Генсек «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что ее организация приобрела эту икону в России и передала Грузии.

    «На самом деле это икона Святой Матроны с изображением ее встречи со Сталиным, который вынужденно рассказывает ей о положении дел на фронте», – сказала она.

    «Альянс патриотов» выступает за связи с Россией, представители этой партии регулярно наносят визиты в Россию, с которой у Грузии нет дипломатических отношений после войны 2008 года.

    Накануне оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять.

    Коментарии (19)
    8 января 2024, 01:32
    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов

    Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал особняк в Гамбурге стоимостью почти 6 млн долларов

    У мэра Киева Виталия Кличко нашли особняк в Гамбурге за 6 млн долларов
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В декларации мэра Киева, бывшего боксера Виталия Кличко обнаружен особняк стоимостью 227,6 млн гривен (почти 6 млн долларов), расположенный в Гамбурге.

    Утверждается, что дом Кличко получил 20 декабря 2023 года в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая до мая 2023 года принадлежала его брату Владимиру, а затем стала собственностью Виталия, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Отмечается, Площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

    ТАСС напоминает, что электронное декларирование собственности было восстановлено на Украине октябре 2023 года по требованию Евросоюза.

    Ранее сообщалось, что Виталий Кличко был назван среди кандидатов в президенты Украины для замены Владимира Зеленского. Он считается ставленником Германии.

    Коментарии (25)
    7 января 2024, 12:34
    Икона с изображением Сталина вызвала дискуссии в Грузии
    Икона с изображением Сталина вызвала дискуссии в Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Икона с изображением Иосифа Сталина появилась в главном храме Грузии – соборе Святой Троицы, что вызвало бурные дискуссии и негативные отклики.

    Оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный» – прим. ВЗГЛЯД) показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять.

    Теолог Лела Джеджелава заявила телеканалу, что «видит в появлении этой иконы продолжение тренда РПЦ на популяризацию Сталина».

    ГПЦ пока воздерживается от комментариев, когда и почему данная икона появилась в главном кафедральном храме Грузии.

    Коментарии (37)
    7 января 2024, 17:58
    Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.

    Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».

    По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.

    Коментарии (32)
    9 января 2024, 10:43
    ГПЦ прояснила ситуацию с изображением Сталина на иконе
    ГПЦ прояснила ситуацию с изображением Сталина на иконе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузинская Православная церковь назвала «надуманным» скандал с иконой с Иосифом Сталиным в главном соборе страны – Святой Троицы в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это надуманный скандал, – заявил официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе. – Его цель – поднять волну против церкви».

    По его словам, «изображение Сталина на иконе не значит, что тот является объектом молитв».

    «На иконах могут изображаться и негативные объекты. Сталин не является лицом, на которое молятся», – отметил Андриа Джагмаидзе.

    Ранее оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять. Как выяснилось, эта икона была подарена главному собору Грузии политической партией «Альянс патриотов». Генсек «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что ее организация приобрела эту икону в России и передала Грузии.

    «На самом деле это икона святой Матроны с изображением ее встречи со Сталиным, который вынужденно рассказывает ей о положении дел на фронте», – сказала она.

    «Альянс патриотов» выступает за связи с Россией, представители этой партии регулярно наносят визиты в Россию, с которой у Грузии нет дипломатических отношений после войны 2008 года.

    Коментарии (5)
    8 января 2024, 12:58
    Протестующие фермеры заблокировали ряд автобанов по всей Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фермеры в Германии с понедельника начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов, сообщают в соцсети X местные отделения полиции.

    В рамках согласованного с полицией протеста фермеры заблокировали тракторами выезды и сами автобаны A4, A13, A14 и A17 в федеральных землях Саксония и Мекленбург – Передняя Померания, передает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят во всех федеральных землях. Из-за перекрытий оказались отрезанными Котбус и район Бранденбург-ан-дер-Хафель.

    Баварская полиция уточняет, что правоохранители сопровождают около 5500 направляющихся в Мюнхен из различных частей Баварии тракторов.

    В Берлине дороги перекрыли несколько сотен тракторов, в частности недоступна улица 17-го июня перед Бранденбургскими воротами. Демонстрация, на которую соберется свыше 300 тракторов, начнется в полдень.

    Правительство Германии на фоне бюджетного кризиса заявило о планах отменить субсидии на дизельное топливо, это принесло бы казне 440 млн евро. Также кабмин планировал отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве.

    Коментарии (9)
    7 января 2024, 09:33
    Председатель ХСС призвал немецкие власти передать Украине ракеты Taurus

    Премьер-министр Баварии и председатель ХСС Зедер призвал власти Германии передать Украине ракеты Taurus

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал Берлин передать Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы «не дать» России одержать победу.

    По словам политика, которые приводит портал T-Online, поставки Taurus дадут возможность Украине отразить постоянные удары беспилотников и ракет. Зедер подчеркнул, что такой шаг якобы не позволит России одержать победу в конфликте, передает РИА «Новости».

    Накануне ряд представителей «Зеленых», СвДП, а также оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) заявили о необходимости передачи ракет Украине и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности, передает ТАСС.

    «Поставка крылатых ракет Taurus Украине давно назрела», – приводит издание слова Сары Нанни – эксперта по вопросам политики безопасности фракции «Союз-90» / «Зеленые» в Бундестаге. Она считает, что якобы «самой эффективной защитой от российских авиаударов является обстрел [Украиной] целей на российской территории» и в новых регионах РФ. «Пассивность исходит прежде всего от канцлера и не является общей позицией правительства», – заявила Нанни.

    «Мы не должны бояться нашего собственного куража», – утверждала, в свою очередь, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). «Германия должна, наконец, ее [ракету] поставить, чтобы прервать российские линии снабжения», – сказала она изданию.

    Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что недостаточное оказание военной помощи Киеву якобы «является де-факто поддержкой России». «РФ считает себя сильнее из-за слабости Запада», – сказал он. «Taurus важны, поскольку эта система эффективна и посредством нее могут быть уничтожены структуры снабжения и командования, находящиеся далеко за линией фронта», – утверждал депутат Бундестага.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (4)
    9 января 2024, 16:59
    «Икону со Сталиным» в главном храме Грузии облили краской
    «Икону со Сталиным» в главном храме Грузии облили краской
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В соборе Святой Троицы в столице Грузии облили краской икону святой Матроны, на которой ранее заметили фигуру, похожую на Иосифа Сталина.

    Неизвестные облили икону синей краской, передает «Sputnik Грузия».

    Ранее икона с Иосифом Сталиным вызвала бурные дискуссии в Грузии. Выяснилось, что она была подарена главному собору Грузии политической партией «Альянс патриотов». Грузинская православная церковь назвала «надуманным» скандал с иконой со Сталиным.

    Коментарии (10)
    7 января 2024, 22:09
    В Германии машинисты объявили забастовку с требованием повысить зарплату

    Немецкие машинисты объявили трехдневную забастовку с требованием повысить себе зарплату

    Tекст: Денис Тельманов

    Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 9 по 12 января общенациональной забастовки, главным требованием которой стало повышение заработной платы и сокращение рабочей недели.

    Стачка начнется 9 января в 18 часов по местному времени (20:00 мск), когда работу прекратят машинисты товарных поездов. В два часа ночи (04:00 мск) к ним присоединятся машинисты пассажирских составов. Забастовка завершится 12 января в 18 часов (20:00 мск), передает ТАСС.

    По данным агентства, за проведение забастовки проголосовали 97% членов GDL. Среди прочего, профсоюз требует повышения заработной платы для машинистов на 555 евро в месяц, а также 35-часовую рабочую неделю вместо 38-часовой для сотрудников, трудящихся посменно, при сохранении полной зарплаты.

    Ранее сообщалось, что из-за забастовки интернов в Англии могут отменить 200 тыс. приемов. Врачи-интерны начали 3 января шестидневную забастовку, требуя увеличения выплат, она стала самой длительной в истории медицинской службы страны.

    Коментарии (6)
    7 января 2024, 12:01
    Власти Грузии заявили о провале оппозиционного нарратива о их «пророссийских позициях»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил о подготовке оппозицией радикальных сценариев в связи с провалом ее нарративов, в том числе обвинений руководства страны в «пророссийской позиции».

    «Оппозиция разгромлена. Она не может выйти за рамки обвинений властей в якобы «пророссийской позиции» или темы здоровья (осужденного на шесть лет бывшего президента Михаила Саакашвили). В этой связи, раз оппозиция в политическом плане не может предложить ничего нового к осенним парламентским выборам, раз она загнана в угол, высок риск, что сделает выбор в пользу радикализации», – сказал он.

    По его словам, от оппозиции следует ожидать «радикализма и экстремизма».

    Шалва Папуашвили считает, что оппозиция может целенаправленно пойти на «разрушение государственных институтов».

    В свою очередь, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что на выборах-2024 правящая партия возьмет «до 60 процентов голосов».

    «У оппозиции нет никаких шансов», – сказал он.

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    2023 год доказал перспективы российского СПГ

    Весь 2023 год Запад вел активные дебаты по поводу возможного отказа от еще одного важнейшего энергоносителя из России – сжиженного природного газа (СПГ). США поставили цель «задушить» ключевой российский СПГ-проект – завод «Арктик СПГ – 2». Однако в итоге Европа фактически признала невозможность отказа от российского СПГ, по крайней мере на данном этапе. Подробности

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    США начали искать деньги для Украины с помощью северокорейских ракет

    Белый дом заявил об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины. Более того, как пишет американская пресса, Москва якобы готовится приобрести весной дополнительные баллистические ракеты у Ирана. Эксперты отмечают, что США не предоставили реальных доказательств в пользу своих заявлений, а Белый дом продолжает информационную войну против России, чей ВПК способен самостоятельно производить все необходимые вооружения. Зачем США нужны газетные утки про ракеты КНДР на Украине? Подробности

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    Как волонтеры приближают победу России в СВО

    Президент России Владимир Путин на протяжении 2023 года неоднократно отмечал важность волонтерского движения в стране. Цифры подтверждают – желающих помочь фронту становится все больше. Какую роль добровольцы сегодня играют в спецоперации и почему присоединиться к волонтерскому движению может буквально каждый? Подробности

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    Тотальная мобилизация станет жестом отчаяния властей Украины

    В украинском парламенте внезапно отвергнут скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Значит ли это, что киевский режим отказался делать пушечное мясо из женщин и инвалидов? Вовсе нет, целый ряд сигналов свидетельствует об обратном. И никаких законов Зеленскому и Залужному для этого на самом деле не нужно. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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