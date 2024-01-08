Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.0 комментариев
Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам на Украине
Минобороны сообщило о нанесении группового удара «Кинжалами» по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Российские войска нанесли групповой удар, в том числе с использованием гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по объектам ВПК Украины, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Напомним, утром 8 января сообщалось о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Хмельницком и других городах Украины.