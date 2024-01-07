Уместно ли в это время праздновать, гулять, поздравлять друг друга? Но, возможно, вопрос надо поставить по-другому – какая именно радость уместна в это время?5 комментариев
Премьер Баварии призвал к поставкам Украине немецких ракет Taurus
Премьер-министр Баварии и глава местной партии ХСС Маркус Зедер призвал к поставкам крылатых ракет Taurus Украине.
Зедер заявил на выездном съезде депутатов бундестага от ХСС в монастыре Зееон, что поставки Taurus «позволят Украине защищаться от постоянных атак беспилотников и ракетных обстрелов», передает РИА «Новости».
По словам представителя партии, этот шаг даст Украине шанс обрести мужество. Также премьер-министр Баварии высказался за восстановление воинского призыва в Германии.
Ранее сообщалось, что ВС России за сутки поразили 109 украинских артиллерийских позиций.