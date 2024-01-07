У людей существует такое странное свойство: они забалтывают и теряют ценность того, чем обладают. Все делается как-то автоматически, по привычке. Так возвращается смерть.8 комментариев
Китай решил наложить санкции на пять компаний США за поставки оружия Тайваню
МИД КНР: Ответные санкции Китая затронут пять американских компаний за поставки оружия Тайваню
Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний, которые участвуют в поставках вооружений США тайваньской администрации, в связи с рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР, сообщает МИД Китая.
«В соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», – приводит ТАСС заявление МИД Китая.
Внешнеполитическое ведомство КНР подчеркивает, что санкции являются ответом на действия США, которые «откровенно нарушают принцип «одного Китая», <…> продавая оружие китайскому региону Тайвань», а также под разными предлогами вводят «противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР».
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байденом во время встречи в Сан-Франциско, что Тайвань воссоединится с материковым Китаем мирным путем.