Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.6 комментариев
NBC: Си Цзиньпин заявил Байдену о планах воссоединения Тайваня с Китаем
Китайский лидер Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байденом во время встречи в Сан-Франциско, что Тайвань воссоединится с материковым Китаем мирным путем, сообщают источники NBC.
Си Цзиньпин утверждал, что Китай не намерен применять силу для воссоединения, и отметил, что американские военные ошибаются в своих прогнозах о воссоединении Тайваня в 2025 или 2027 году. По его словам, Пекин пока не определился с точными сроками, передает RT.
Чиновники, бывшие при этом разговоре, назвали китайского лидера «резким и откровенным, но не конфронтационным человеком», передает NBC.
Сообщается, что Байден отклонил просьбу Китая публично поддержать намерения КНР провести мирное воссоединение с островом.
Ранее официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР призывает США уважать принцип «одного Китая», прекратить отправлять оружие Тайваню и высказаться против независимости острова, поддержать воссоединение с материковой частью страны.
Напомним, двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в середине ноября на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине.