В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для участия в экономическом саммите АТЭС и встречи с коллегой Джо Байденом, передает CNN.
Это первый за последние шесть лет официальный визит китайского лидера в Соединенные Штаты.
Ожидается, что Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем поучаствует в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На взлетной полосе первое лицо встретили министр финансов США Джанет Йеллен и американский посол в Китае Николас Бернс.
В совместном заявлении Китая и США, выпущенном накануне саммита, было объявлено, что страны намерены объединить усилия по борьбе с глобальным изменением климата, в частности ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что среди прочего Байден и Си обсудят палестино-израильский конфликт, еще одной темой заявлена ситуация на Украине.
Джо Байден, со своей стороны, заявил, что ожидает от встречи «возвращения к нормальному диалогу» США и КНР, в том числе по вопросам безопасности.
«Мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить отношения к лучшему», – приводит заявление Байдена на пресс-конференции Assosiated Press.
Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что во время личной встречи с китайским лидером Байден поднимет вопрос о связях Пекина с Тегераном.