Лидер КНР Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США для встречи с Байденом

Tекст: Борис Инсаров

Это первый за последние шесть лет официальный визит китайского лидера в Соединенные Штаты.

Ожидается, что Си Цзиньпин встретится с Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем поучаствует в ежегодном форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На взлетной полосе первое лицо встретили министр финансов США Джанет Йеллен и американский посол в Китае Николас Бернс.

В совместном заявлении Китая и США, выпущенном накануне саммита, было объявлено, что страны намерены объединить усилия по борьбе с глобальным изменением климата, в частности ускорить переход к возобновляемым источникам энергии. В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что среди прочего Байден и Си обсудят палестино-израильский конфликт, еще одной темой заявлена ситуация на Украине.

Джо Байден, со своей стороны, заявил, что ожидает от встречи «возвращения к нормальному диалогу» США и КНР, в том числе по вопросам безопасности.

«Мы не пытаемся отделиться от Китая. Мы пытаемся изменить отношения к лучшему», – приводит заявление Байдена на пресс-конференции Assosiated Press.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что во время личной встречи с китайским лидером Байден поднимет вопрос о связях Пекина с Тегераном.