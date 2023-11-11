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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    23 комментария
    11 ноября 2023, 09:58

    Politico: Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином об Украине и Иране

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткий разговор» по основным положениям китайско-американских отношений, пишет Politico.

    Согласно данным источников издания, разговор пойдет также о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте, передает RT.

    Уточняется, что Байден планирует убедить китайского председателя повлиять на Иран, чтобы последний не начинал направленные на «эскалацию конфликта на Ближнем Востоке»действия.

    Кроме того, важной темой на обсуждения политиков названа «поддержка России со стороны Китая в украинском конфликте».

    Ранее сообщалось, что руководство стран Запада уже начало за кулисами обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине мирным путем.

    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

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    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

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    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    Коментарии (44)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2023, 14:56
    МИД: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС

    Захарова: США выдали визы не всем представителям России на саммит АТЭС в Сан-Франциско

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон все еще не выдал визы всем представителям делегации России для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 15–17 ноября в Сан-Франциско, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Известно, что до саммита (АТЭС) остается менее недели, и до сих пор не всем российским представителям выданы американские визы, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию. В Кремле заверили, что Россия будет представлена на саммите АТЭС в Сан-Франциско на должном уровне.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 13:23
    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание своего госдолга

    Песков: США скоро бумаги не хватит на обслуживание госдолга
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Государственный долг Соединенных Штатов уже достиг таких объемов, что скоро «бумаги будет не хватать», чтобы печатать доллары на его обслуживание, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, отметил, что Соединенные Штаты фактически около 200 млн долларов в час тратят на обслуживание своего долга.

    «Бумаги скоро будет не хватать», – приводит его слова ТАСС.

    В середине сентября государственный долг США впервые превысил уровень в 33 трлн долларов.

    Коментарии (5)
    9 ноября 2023, 02:24
    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»

    Помощник госсекретаря США О'Брайен счел продолжение вооруженного конфликта на Украине «необходимым»

    Госдеп назвал продолжение конфликта на Украине «необходимым»
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената выступил против прекращения вооруженного конфликта на Украине.

    Когда сенатор Рэнд Пол заявил о необходимости искать способы завершения конфликта, О'Брайен сказал: «Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что война – это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае война является необходимой».

    Он призвал законодателей поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, поскольку в противном случае, по мнению О'Брайена, придется «потратить намного больше на оборону в будущем». Кроме того, он отметил, что «значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», передает ТАСС.

    Пол обвинил его в оправдании войны. О'Брайен ответил, что запрос на помощь для Украины «хорош для нашей экономики». Сенатор счел, что такой подход «заслуживает порицания» и назвал аргумент О'Брайена «кошмарным». Он отверг точку зрения, в соответствии с которой «война – это не так уж и плохо», как и «разрушенные страны», если американская «оружейная отрасль получит миллиарды долларов». По словам сенатора, лучше бы О'Брайен «использовал свой аргумент» о защите «свободы» в мире «или какой-то подобный».

    Сенатор подчеркнул, что «правительство США фактически берет в долг у американских налогоплательщиков и внешних заемщиков вроде КНР, предлагая финансировать дальнейшую помощь Украине». По его словам, у США «нет горшка с деньгами».

    Также Пол указал на совершенно нереалистичную позицию Киева в отношении возможных переговоров с Москвой. Если в Госдепе согласны с ними, то «мясорубка будет продолжаться», сказал он. О'Брайен заявил, что США готовы к переговорам «вместе с Украиной, а не через ее голову». По его версии, Россия не настроена серьезно на переговоры об урегулировании конфликта. Комментируя недавно состоявшиеся на Мальте консультации, О'Брайен заявил, что «Россия не приехала», хотя они изначально велись без участия Москвы.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте. Более того, в статье указано, что некоторые участники саммита потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    11 ноября 2023, 09:23
    Бывший чиновник Минобороны США рассказал, как какое будущее ждет Зеленского

    Asia Times: Западные представители сместят Зеленского из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада сместят украинского президента Владимира Зеленского с его поста по причине провалов ВСУ и неспособности победить в конфликте с Россией, выразил мнение экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен изданию Asia Times.

    По его словам, Зеленскому придется провести президентские выборы в марте следующего года, после чего его сменят, однако в случае, если он станет сопротивляться, его уберут вследствие похожей на Майдан революции, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что Запад продолжает осознавать тот факт, что Украина не одержит победу в конфликте, так как украинские военные терпят поражение за поражением, а российские военные тем временем сжигают поставленную Западом Киеву дорогостоящую технику.

    При этом экс-помощник замминистра американского оборонного ведомства подчеркнул, что в случае, если конгресс будет тянуть время или администрация выразит согласие на гораздо меньшую сумму, то действующему украинскому президенту «придет конец».

    В этом контексте Брайен добавил, что Вашингтон может осознать, что это – единственный выход, так как Зеленский, очевидно, не хочет добровольно уходить в отставку.

    Ранее в США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине. Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.

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    10 ноября 2023, 06:46
    Чиновник ЕС заявил о намерении ОАЭ сократить объем поставок товаров в Россию

    Bloomberg заявило о согласии ОАЭ на требование Запада сократить объем поставок ряда товаров в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Чиновник Евросоюза утверждает, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию ряда товаров двойного назначения.

    Как сообщают источники Bloomberg, Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о таком решении. Утверждается, что аналогичное решение обсуждают с Турцией, передает ТАСС.

    Сейчас экспортный контроль ОАЭ касается в основном продуктов нефтехимической промышленности. Как сообщает Bloomberg, в перечень планируется внести 45 категорий товаров двойного назначения из списков США и ЕС. Для реэкспорта этих категорий товаров нужно будет доказать, что они предназначены для гражданского применения.

    Bloomberg полагает, что ЕС и США оказали на Абу-Даби давление, поскольку опасаются, что ОАЭ продают в Россию подсанкционную продукцию, в том числе компьютерные чипы, а Россия использует получаемые из ОАЭ товары двойного назначения для производства вооружений.

    Напомним, весной сообщалось, что страны Запада добиваются от Объединенных Арабских Эмиратов прекращения экспорта в Россию ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. Товарооборот между Россией и ОАЭ по итогам 2022 года увеличился на 68%.

    Коментарии (2)
    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

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    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Украину ждут новые проблемы на фронте

    Евросоюз не успевает поставить Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года. ВСУ получили меньше трети обещанного. При этом в ЕС говорили не только о желании «победить Россию на поле боя», но и собирались наладить производство боеприпасов на Украине. Почему обещания европейцев оказались невыполненными? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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