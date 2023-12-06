Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.27 комментариев
Китай призвал США перестать вмешиваться в дела КНР
Китай призвал США поддержать воссоединение Тайваня
КНР призывает США уважать принцип «одного Китая», прекратить отправлять оружие Тайваню и высказаться против независимости острова, поддержать воссоединение с материковой частью страны, заявил официальный представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Лю Пэнъюй признал, что «тайваньский вопрос» остается наиболее чувствительным в китайско-американских отношениях.По словам представителя посольства, в ходе саммита в Сан-Франциско лидер КНР Си Цзиньпин «подробно изложил принципиальную позицию Пекина по данному вопросу», передает РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что КНР призывает США перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и поддержать мирное воссоединение Тайваня.
Напомним, двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в середине ноября на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Китай запугивает Тайвань войной по уважительной причине.