Путин поздравил россиян с Рождеством, отметил идеалы добра и справедливости

Tекст: Денис Тельманов

«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – говорится в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.



Президент отметил, что Рождество – это «один из самых любимых, долгожданных христианских праздников», который объединяет миллионы людей вокруг «идеалов добра, милосердия и справедливости».

«Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», – напомнил президент.

Он добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят «огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения».

«И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», - подчеркнул Путин.

Пресс-служба президента также отмечает, что в Рождественскую ночь глава государства присутствует на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве.

Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО, с которыми он накануне, в сочельник, встретился в подмосковной резиденции.