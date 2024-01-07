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Путин поздравил россиян с Рождеством
Путин поздравил россиян с Рождеством, отметил идеалы добра и справедливости
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных верующих с Рождеством отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия», – говорится в обращении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Президент отметил, что Рождество – это «один из самых любимых, долгожданных христианских праздников», который объединяет миллионы людей вокруг «идеалов добра, милосердия и справедливости».
«Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», – напомнил президент.
Он добавил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят «огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения».
«И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии», - подчеркнул Путин.
Пресс-служба президента также отмечает, что в Рождественскую ночь глава государства присутствует на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве.
Вместе с главой государства на службу пришли семьи военнослужащих, погибших в зоне СВО, с которыми он накануне, в сочельник, встретился в подмосковной резиденции.