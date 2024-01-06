Главе Федерации биатлона Васильеву предлагали 10 тыс. долларов за убийство

Tекст: Алексей Дегтярев

После окончания карьеры у него было «туго с деньгами», но Васильев хорошо стрелял, и один знакомый предложил «сделать выстрел и получить 10 тыс. долларов», рассказал глава федерации РИА «Новости».

Васильев пояснил, что отказался общаться с этим человеком. Он мотивировал свой отказ тем, что один выстрел сделает он, а второй уже будет в него.

Чемпион добавил, что это был бывший спортсмен, которого сейчас уже нет в живых.

В 1984 году он победил в Олимпиаде в Сараево, в 1988 году – в Калгари.