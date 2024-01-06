Эксперт оценил этап выдвижения кандидатов в президенты России

Этап выдвижения кандидатов завершен, всего в ЦИК поступили документы от 15 кандидатов, из которых шестеро выдвигались инициативными группами, девять – политическими партиями. Электоральный эксперт Никита Тюков проанализировал данные по выдвижению и сравнил этапы выдвижения на выборах 2024 и 2018 годов, сообщается на сайте НОМ.

На выборах президента в 2024 году первый этап кампании прошли 11 кандидатов. ЦИК зарегистрировал представителей кандидатов, выдвинутых восемью политическими партиями.

В их числе Сергей Бабурин (партия «Российский Общенародный Союз»), Андрей Богданов Андрей (Российская партия свободы и справедливости), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Сергей Малинкович (партия Коммунисты России), Борис Надеждин (партией «Гражданская инициатива»), Ирина Свиридова («Демократическая партия России»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Отказано в регистрации уполномоченных представителей кандидата Владимира Михайлова – выдвигавший его кандидатуру съезд партии Социальной защиты был проведен с нарушениями положений Устава партии и Федерального закона «О политических партиях» (решение ЦИК России).

ЦИК принял решение о регистрации трех групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента: Анатолия Баташева; Владимира Путина, Рады Русских.

Отказано в регистрации трех групп избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента. В числе причин отказа, указанных в решениях ЦИК, можно выделить следующие:

В отношении Александры Тищенко – несоблюдение требований Федерального закона «О выборах президента», прежде всего – невозможность установить точное количество участников собрания инициативной группы.

В отношении Ивана Отраковского – непредставление в ЦИК необходимых документов о доходах и имуществе кандидата, протокола регистрации членов группы и иные нарушения.

В отношении Екатерины Дунцовой – несоблюдение требований с. 34 Федерального закона, в том числе наличие в сведениях о 100 членах группы избирателей, недостоверных сведений о дате их рождения, о дате выдачи или номере их паспортов, об адресе места жительства.

«Четкое соблюдение норм закона – основа любого правового государства. Этап выдвижения достаточно прост, поскольку он требует от политических партий, инициативных групп и кандидатов соблюдения абсолютно прозрачных, понятных прописанных в законе процедур. В последние годы мы наблюдаем, что политические партии и кандидаты все более ответственно подходят к электоральным процедурам. Желание просто заявить о себе сменилось качественным подходом к участию, и эта тенденция нашла свое отражение и в выборах-2024», – сказал исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.

Оценивая этап выдвижения, эксперт напомнил, что из 15 кандидатов, представивших документы в ЦИК России, этап выдвижения прошли 11.

«Это 73% от общего числа потенциальных участников. Это свидетельствует об ответственном подходе и достаточно высокой юридической грамотности участников выборов», – отметил он.

По его словам, в 2018 году ЦИК 38 раз рассматривал документы на этапе выдвижения (всего выдвигалось 36 кандидатов, но два кандидата выдвигались дважды). Не смогли соблюсти требования законодательства при проведении партийных съездов и собраний групп избирателей, не представили необходимые документы и утратили статус выдвинутых – 26.

«Этап выдвижения в 2018 году прошли только 12 или всего 31,6%. Причем из 15 самовыдвиженцев смогли пройти этап выдвижения двое, из 23 представителей политических партий – 12. Стартовый этап, где практически все зависит от партий, кандидатов и их сторонников, в 2018 году, не смогли пройти значительно больше кандидатов», – резюмировал эксперт.