Выставку «Россия» на ВДНХ посетил четырехмиллионный гость

Девушка приехала на Выставку вместе с супругом и друзьями. От АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дарья получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.

«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на Выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады – это прекрасный новогодний подарок», – отметила Молодцова.

Четырехмиллионного гостя встретили в Павильоне № 51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России «Есть свое!». Для Дарьи и ее близких Министерство сельского хозяйства организовало экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также дегустацию блюд из российских продуктов.

«Важное место на выставке «Россия» отводится агропромышленному комплексу, который сегодня является одним из лидеров национальной экономики. Истории и успехам сельского хозяйства посвящена наша экспозиция «Есть свое!», где мы представляем результаты развития отрасли и рассказываем о ее значении не только для всех россиян, но и для жителей многих других стран мира. Мы очень рады, что четырехмиллионный посетитель выставки сможет ещё больше узнать о таком важном сегменте отечественного АПК, как виноградарство и виноделие, и своими глазами увидеть, какой современной и интересной сегодня является эта отрасль. Интересной не только для специалистов: в последние годы активно развивается и набирает популярность винный туризм, который, безусловно, является важной частью агротуризма в целом. Уверен, что ребята по-настоящему насладятся поездкой и экскурсиями. Минсельхоз России продолжит создавать все условия для развития российской винодельческой отрасли, укрепления ее производственного и туристического потенциала», – сказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

Туристическая поездка по Краснодарскому краю для четырехмиллионного гостя запланирована на 21–30 мая. Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

«Наша Выставка, безусловно, про достижения, гордость, про Родину! А еще она про то, что именно в нашей стране сбываются любые светлые мечты, случаются чудеса. Сегодняшний подарок – огромное спасибо Министерству сельского хозяйства, вы видите, какие морозы стоят – о солнце. О залитой солнцем русской земле, которая рождает богатейший урожай винограда. Сегодня мы снова говорим о чуде, которое сбывается в нашей России», – подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

31 декабря новогодние мероприятия на Выставке «Россия» посетили более 120 тысяч человек. Гостями Выставки стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники Специальной военной операции и их семьи. Многие из них планировали поездку на Выставку «Россия» на ВДНХ заранее.

3 января, после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей, был установлен рекорд по дневному числу посетителей: 156 тысяч человек.

