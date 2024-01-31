Улицкая призналась в финансировании Украины и заявила о «праве» Киева на теракты

Писательница Улицкая рассказала пранкерам, что отправляет гонорары на Украину

Tекст: Ольга Никитина

Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

В ходе общения с «Ермаком» писательница призналась, что у нее в коридоре висит «украинский флажок», а первым делом по утрам она открывает украинские новости.

Кроме того, она призналась, что испытывает симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который является «человеком из другой профессии». Вместе с тем писательница считает, что уровень коррупции на Украине очень высокий, и она выразила желание посмотреть на то, как Зеленский справится с этим.

На вопрос о терактах на российской территории, в том числе убийстве Дарьи Дугиной, Улицкая заявила, что у киевского режима «есть на это право». Кроме того, она отказалась считать человеком писателя Захара Прилепина, который пережил покушение.

Русских в Крыму писательница назвала «асоциальными людьми», при этом себя она считает «в некотором роде крымчанкой». В случае захвата Крыма украинскими боевиками Улицкая предлагает «каким-то народам двинуться по пути переселения» и поиска нового дома.

Писательница уверена, что боевые действия на Украине приведут к тому, что эта страна сможет «отделиться от московской Руси» и найти «свое место в европейском обществе».

Ранее пранкеры разыграли писателя Григория Чхартишвили, работающего под псевдонимом Борис Акунин (признан иноагентом в РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов). В настоящее время Чхартишвили объявлен в России в уголовный розыск.