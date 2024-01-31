Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.3 комментария
ЦАХАЛ под видом палестинцев убил трех боевиков в больнице Дженина
Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переоделись в палестинцев, проникли в больницу Дженина на Западном берегу реки Иордан, после чего убили проходящих лечение троих боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», пишет Reuters.
Известно, что около десяти израильских военных, переодетых в сотрудников больницы и ее посетителей, вооружились винтовками и проникли в медучреждение примерно в 5.30 утра по местному времени, передает «Коммерсант».
По словам директора больницы доктора Наджи Наззала, израильские военные поднялись на третий этаж, вошли в палату, где лежали боевики, и «хладнокровно казнили их, выстрелив пулями прямо в головы».
В заявлении ЦАХАЛа при этом указано, что три боевика прятались в больнице. По их словам, это «еще один пример циничного использования террористическими организациями гражданских территорий и больниц в качестве убежищ и живого щита».
По данным издания, после убийства трех боевиков на улицы Дженина вышли «тысячи скорбящих».
Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.