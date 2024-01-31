ЦАХАЛ под видом палестинцев убил трех боевиков в больнице Дженина

Tекст: Александра Юдина

Известно, что около десяти израильских военных, переодетых в сотрудников больницы и ее посетителей, вооружились винтовками и проникли в медучреждение примерно в 5.30 утра по местному времени, передает «Коммерсант».

По словам директора больницы доктора Наджи Наззала, израильские военные поднялись на третий этаж, вошли в палату, где лежали боевики, и «хладнокровно казнили их, выстрелив пулями прямо в головы».

В заявлении ЦАХАЛа при этом указано, что три боевика прятались в больнице. По их словам, это «еще один пример циничного использования террористическими организациями гражданских территорий и больниц в качестве убежищ и живого щита».

По данным издания, после убийства трех боевиков на улицы Дженина вышли «тысячи скорбящих».

Ранее сообщалось, что израильские беспилотники обстреляли больницы в секторе Газа.

