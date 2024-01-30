Захарова обвинила Запад в убийстве олимпизма в связи с ситуацией с Валиевой

Tекст: Вера Басилая

Захарова сообщила, что Запад ставит крест на олимпизме, придумывая гендеры, альтернативные соревнования, внедряя мужчин в женские соревнования, а женщин в мужские. По ее словам, на Западе просто убивают ту идею, которая «не была их находкой и, не была достижением, творением нашего исторического периода, а пришла к нам по наследству как подарок из времен глубокой античности», передает ТАСС.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. По мнению ведомства, она нарушила антидопинговые правила. В качестве наказания спортсменке на четыре года запретили участвовать в соревнованиях.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями. Эксперты оценили решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации Камилы Валиевой.