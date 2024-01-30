Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.0 комментариев
Экс-премьер Пакистана Хан приговорен за нарушение закона о гостайне
Экс-премьер Пакистана Хан приговорен к десяти годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне
Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана и вице-председателя ДЗС, экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши к десяти годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне, сообщил телеканал Geo TV.
О вердикте объявил судья специального суда в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии Хана и Куреши, передает ТАСС.
Между тем адвокаты Хана решили обжаловать вердикт специального суда исламской республики, приговорившего его к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. Как приводит слова юристов агентство Reuters, адвокаты не могут принять «этот не соответствующий законодательству вердикт».
Напомним, в августе суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве.