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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    39 комментариев
    3 января 2024, 19:59

    На предприятии в Николаевской области прогремели взрывы

    Глава ОВА Кухту: На предприятии в Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

    Кухту заявил, что на предприятии в Снигиревке прогремели несколько взрывов, детали выясняются, передает РИА «Новости».

    СМИ пишут, что в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.

    В то же время украинские паблики сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

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    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (17)
    3 января 2024, 00:34
    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 500 ракетах и дронах, выпущенных по Украине за пять дней

    Зеленский: За пять дней по Украине было выпущего более 500 ракет и дронов
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по территории страны были выпущены 500 ракет и дронов.

    Количество примененных боеприпасов Зеленский назвал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал политика.

    При этом Зеленский выразил Сунаку благодарность «за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО», в частности за поставку радаров, противодронных систем и ракет.

    Также Зеленский сообщил, что обсудил с британским премьером «продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ».

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2024, 11:27
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Командир воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили в среду опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они радуют самих себя», – прокомментировал он грузинской службе «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в РФ) сведения СМИ о его гибели.

    Ранее о ликвидации Мамулашвили сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики. Уточнялось, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (29)
    3 января 2024, 13:03
    Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину

    Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.

    По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

    Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

    Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

    С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

    В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как 2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения.

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    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

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    3 января 2024, 17:38
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

    Украинские СМИ: В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека

    Tекст: Александра Юдина

    Люди в военной форме похитили молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, пишут украинские СМИ.

    На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По данным украинских СМИ, это были представители военкомата.

    Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов Украины начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области.

    До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации.

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    3 января 2024, 09:29
    Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в среду средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду снова сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (11)
    3 января 2024, 00:11
    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России заявило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У» и «Ольха»

    Минобороны России: Над Белгородом были сбиты ракеты «Точка-У» и «Ольха»
    @ Chumakov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и снаряды от реактивных систем залпового огня «Ольха» были сбиты во вторник вечером над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

    «Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью», – приводит RT сообщение Минобороны России.

    Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях.

    По предварительным данным, пострадавших в результате очередной атаки ВСУ нет, в трех домовладениях выбиты окна, повреждена кровля трех домов, газовая труба и автомобиль, сообщил Гладков.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей не подходить к окнам и спуститься в безопасное место.

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    3 января 2024, 15:56
    Захарова отреагировала на призыв Польши поставить дальнобойные ракеты Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос, смогут ли эти ракеты долетать до границ Польши, и напомнила о случаях прилета с территории Украины.

    Она с иронией отметила, что понимает, что выдающихся идей у Сикорского нет – только американские, но не до такой же степени, чтобы действовать против собственной страны.

    Ранее Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

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    3 января 2024, 00:20
    Семью погибших при обстреле ВСУ в Белогороде похоронили в одной могиле

    Семью Ряполовых, погибших с годовалым сыном в результате обстрела ВСУ, похоронили в одной могиле в селе Казацкое

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник на кладбище села Казацкого Яковлевского округа похоронили супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, которые погибли при обстреле ВСУ города Белгорода 30 декабря.

    Всех троих погребли в одной могиле, малыша положили в гроб к матери, передает корреспондент РИА «Новости» с церемонии похорон.

    Отмечается, что церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу.

    На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими.

    Напомним, Украина, используя кассетные боеприпасы, обстреляла 30 декабря гражданские цели в Белгороде. 21 человек погиб, 110 получили ранения. 

    По поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который провел на месте совещание с силовым блоком.

    На следующий день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода заявил, что большинство стран Евросоюза, Великобритания и США являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений.

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    3 января 2024, 15:20
    В Киеве уничтожены цеха с военным снаряжением

    Украинские СМИ сообщили об уничтожении в Киеве цехов с военным снаряжением

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракеты Х101 уничтожили цеха М-Тас, производящей тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие военные аксессуары, сообщили в компании.

    В компании заявили, что по производственному помещению был нанесен удар тремя ракетами Х101, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

    До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

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