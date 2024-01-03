В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,3%

Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 14,3%

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что с 25 по 31 декабря прошлого года в России зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей, передает РИА «Новости».

«Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах», – отметили в пресс-службе ведомства.

При этом более 21% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Петербург.

Кроме того, показатель заболеваемости COVID-19 демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам прошедшей недели в стране зарегистрировано около 55 тыс. случаев заболевания, что на 28,6% ниже, чем на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что на 50-й неделе в стране продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако на новогодние каникулы в стране не планировалось вводить обязательный масочный режим.