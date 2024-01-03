  • Новость часаВ России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,3%
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    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    37 комментариев
    3 января 2024, 12:06

    В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 14,3%

    Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 14,3%

    Tекст: Александра Юдина

    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 14,3%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Уточняется, что с 25 по 31 декабря прошлого года в России зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей, передает РИА «Новости».

    «Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах», – отметили в пресс-службе ведомства.

    При этом более 21% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Петербург.

    Кроме того, показатель заболеваемости COVID-19 демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам прошедшей недели в стране зарегистрировано около 55 тыс. случаев заболевания, что на 28,6% ниже, чем на прошлой неделе.

    Ранее сообщалось, что на 50-й неделе в стране продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Однако на новогодние каникулы в стране не планировалось вводить обязательный масочный режим.

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (45)
    2 января 2024, 13:27
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщили СМИ.

    Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», рекордное количество «Кинжалов» «несется к Киеву», в небо поднимались МиГ-31 и Ту-95, передает «Российская газета».

    Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что с полуночи взрывы в Киеве звучали пять раз.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

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    2 января 2024, 19:40
    Названа предварительная причина взрывов в Нью-Йорке

    Российский консул Захаров заявил, что взрывы с Нью-Йорке связаны с неполадками на подстанциях

    Tекст: Вера Басилая

    Местные службы экстренного реагирования связывают взрывы в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях, заявил консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

    Захаров сообщил, что, судя по той информации, которая была получена, скорее всего, речь идет о том, что где-то произошло «что-то типа замыкания», передает РИА «Новости».

    Ранее американские издания писали, что после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

    До этого жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (14)
    2 января 2024, 15:18
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

    МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ

    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.

    По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

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    2 января 2024, 17:07
    Взрывы прогремели в Нью-Йорке

    Американские СМИ соообщили о взрывах в Нью-Йорке

    Взрывы прогремели в Нью-Йорке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома, пишут местные СМИ.

    По данным изданий, жители Нью-Йорка почувствовали «три толчка» и слышали звуки, похожие на взрывы. В пожарном управлении города рассказали, что инцидент произошел к югу от моста на Рузвельт Айленд, передает РИА «Новости».

    На место происшествия прибыли подразделения пожарных, а также компания-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, о наличии пострадавших сведений не поступало, причина взрыва пока не ясна.

    Ранее в Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме.

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    2 января 2024, 21:11
    В США оценили действия российских истребителей Су-57 на Украине

    MWM: Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители пятого поколения Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации, пишет Military Watch Magazine.

    Издание отмечает, что Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Су-57 применялись для выведения из строя систем ПВО противника, участвовали в воздушных боях, в итоге они укрепили доверие к этой модели истребителя.

    Автор статьи отмечает: поставки истребителей российской армии в наступившем году увеличиваются почти вдвое.

    Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения любых воздушных, наземных и надводных целей.

    Напомним, что авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (КНААЗ) передал Минобороны заключительную партию самолетов пятого поколения Су-57.

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    2 января 2024, 19:04
    Тела трех кикбоксеров найдены в доме в Тверской области

    Tекст: Вера Басилая

    В частном доме в деревне Глазково Тверской области обнаружены тела трех спортсменов без признаков насильственной смерти, сообщил президент Федерации кикбоксинга Тверской области Олег Корнилов.

    Корнилов, воздержавшись от дальнейших комментариев, подтвердил гибель трех кикбоксеров, передает ТАСС.

    СМИ и Telegram-каналы сообщили, что якобы с места происшествия изъяты полимерные пакеты с неизвестными гранулами. Погибшими оказались тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата.

    Ранее в крови капитана разбившегося в Таиланде судна с россиянами нашли амфетамин.

    Коментарии (13)
    2 января 2024, 13:29
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК в Киеве
    @ Oleksii Chumachenko/Reuters

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.

    Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (35)
    3 января 2024, 01:20
    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили

    Объявленный в розыск командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили был ликвидирован на Украине

    На Украине ликвидировали командира грузинского легиона Мамуку Мамулашвили
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили, который был объявлен в розыск за серию военных преступлений.

    О ликвидации Мамулашвили (настоящее имя Ушанги) сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики.

    Уточняется, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    Мамулашвили известен своими видеозаявлениями, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат и «кадыровцев». При этом в Киевской области военнослужащие его нацистского подразделения убили несколько российских военнопленных.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Ушанги Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    При этом в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

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    2 января 2024, 18:20
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях, сообщили американские издания.

    По данным СМИ, в районе Манхэттена зарегистрировано несколько отключений электроэнергии, официального подтверждения о возможном землетрясении и взрывах в Нью-Йорке не поступало, передает радио Sputnik.

    По словам сотрудников экстренных служб, пожарные ликвидируют многочисленные взрывы якобы технических люков в этом районе.

    Ранее СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (25)
    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (6)
    2 января 2024, 20:22
    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

    В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

    Tекст: Вера Басилая

    Служба безопасности Украины (СБУ) установила адреса и демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу ПВО и показывали локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки, сообщили в СБУ.

    В украинскихз спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, якобы оказались взломаны российскими спецслужбами с целью шпионажа за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

    В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации уже заблокированы порядка 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала недостатки украинской ПВО и тщательно спланировала операцию.

    СМИ сообщали, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    В Минобороны отчитались, что ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве и его пригородах, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников.

    Коментарии (27)
    2 января 2024, 15:01
    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине

    Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине

    Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
    @ Didier Charre/Union Europeenne/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Франция намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, но и поставка военного оборудования пока продолжится, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.

    Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.

    Коментарии (22)
    2 января 2024, 21:28
    В Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение

    Tекст: Вера Басилая

    Сейсмологи США зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 баллов близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка, которое совпадало со временем, когда появились сообщения о взрывах и тряске.

    По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло в нью-йоркском районе Куинс, эпицентр располагался на глубине 5 км. В то же время, спустя восемь минут после пожарным поступило обращение от местных жителей о «серии взрывов и тряске», передает ТАСС.

    Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что на данный момент обращений на горячую линию генконсульства не поступало».

    Ранее после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

    Российский консул Захаров сообщил, что местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях.

    СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (15)
    2 января 2024, 20:46
    В Челябинске объявили в розыск четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

    СК: Объявлен в розыск четвертый подозреваемый в нападении на бойца СВО в Челябинске

    Правоохранительные органы разыскивают четвертого подозреваемого, участвовавшего в конфликте с участником спецоперации в Челябинске, троим задержанным нападавшим предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщило следственное управление СК России по региону.

    В сообщении СК указано, что еще один нападавший скрылся от следствия и объявлен в розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения. При этом в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанным троим участникам конфликта, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Челябинской области.

    Напомним, сообщалось, что пьяные мигранты напали на участников СВО в Челябинске, одному из участников спецоперации «нанесли удары предметом, используемым в качестве оружия».

    В СК сообщили, что были установлены и задержаны трое фигурантов, причастных к избиению участника СВО в Челябинске.

    Коментарии (19)
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