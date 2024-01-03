Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.8 комментариев
В Аргентине задержали выходцев из Ливии и Сирии за подготовку теракта
Выходцы из Ливии и Сирии задержаны в Аргентине за подготовку теракта
Аргентинская полиция задержала трех человек, выходцев из Ливии и Сирии, которых подозревают в связях с террористами и подготовке теракта.
Несмотря на то, что задержанные – лица сирийского и ливанского происхождения, у них были обнаружены паспорта Колумбии и Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.
«Правоохранительные органы подозревают, что они прибыли в Аргентину для организации теракта», – отмечает агентство.
По данным La Nacion, в рамках расследования было установлено, что один из подозреваемых должен был получить посылку из Йемена весом 35 кг. Что находилось в посылке не сообщается.
При этом отмечается, что задержание совпало с проходящими в эти дни в Буэнос-Айресе спортивными соревнованиями, в которых принимают участие представители еврейской общины из разных стран.
Ранее сообщалось, что в Израиле скончался экс-глава «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году. Под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.