В Аргентине задержали выходцев из Ливии и Сирии за подготовку теракта

Выходцы из Ливии и Сирии задержаны в Аргентине за подготовку теракта

Tекст: Денис Тельманов

Несмотря на то, что задержанные – лица сирийского и ливанского происхождения, у них были обнаружены паспорта Колумбии и Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion.

«Правоохранительные органы подозревают, что они прибыли в Аргентину для организации теракта», – отмечает агентство.

По данным La Nacion, в рамках расследования было установлено, что один из подозреваемых должен был получить посылку из Йемена весом 35 кг. Что находилось в посылке не сообщается.

При этом отмечается, что задержание совпало с проходящими в эти дни в Буэнос-Айресе спортивными соревнованиями, в которых принимают участие представители еврейской общины из разных стран.

Ранее сообщалось, что в Израиле скончался экс-глава «Моссад» Цви Замир, который руководил ведомством во время войны Судного дня в 1973 году. Под руководством Замира «Моссад» проводил смелые операции по сбору разведданных и предотвращению терактов. Он также был причастен к уничтожению главарей организации «Черный сентябрь», ответственных за убийство израильских спортсменов в Мюнхене.