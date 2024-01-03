Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.6 комментариев
Глава французской партии «Патриоты» призвал отменить антироссийские санкции ЕС
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что антироссийские санкции ЕС «убивают» экономику Франции
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости снять санкции ЕС с России, чтобы восстановить экономику Франции.
«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» – приводит
RT слова Филиппо в микроблоге.
При этом политик отметил, что из-за санкций во Франции произошел «крах производства».
Ранее Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в осквернении флага Франции в новогоднем обращении, поскольку флаг был отодвинут «далеко на задний план».