Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного

Tекст: Ольга Иванова

Заявление Никифорова приводит украинское издание «Страна».

Ранее Минобороны Украины опубликовало в своем официальном паблике сообщение «Это неправда», после того как два украинских политика заявили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко также заявил, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.