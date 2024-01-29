Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.14 комментариев
Пресс-секретарь Зеленского опроверг увольнение Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский не отправлял в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Заявление Никифорова приводит украинское издание «Страна».
Ранее Минобороны Украины опубликовало в своем официальном паблике сообщение «Это неправда», после того как два украинских политика заявили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил в своем Telegram-канале о снятии с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко также заявил, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.