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Жителей Сочи предупредили об опасности лавин и гололедице
Лавинная опасность в горах и гололедица в Сочи прогнозируются до утра понедельника
Синоптики прогнозируют гололедицу, налипание мокрого снега на проводах в предгорных районах Сочи до утра понедельника, высоко в горах сохранится лавинная опасность, сообщили в пресс-службе администрации города.
По сообщению пресс-службы, в ночь с 28 на 29 января и утром 29 января 2024 года в предгорной зоне Сочи на дорогах возможен гололед, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах на высотах от 1 тыс. метров сохраняется слабая лавинная опасность, передает РИА «Новости».
Там добавили, что городские службы переведены на усиленный режим работы, жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать меры безопасности.
Напомним, в январе 2023 года в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавин в горах.