Жителей Сочи предупредили об опасности лавин и гололедице

Лавинная опасность в горах и гололедица в Сочи прогнозируются до утра понедельника

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, в ночь с 28 на 29 января и утром 29 января 2024 года в предгорной зоне Сочи на дорогах возможен гололед, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в горах на высотах от 1 тыс. метров сохраняется слабая лавинная опасность, передает РИА «Новости».

Там добавили, что городские службы переведены на усиленный режим работы, жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Напомним, в январе 2023 года в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за лавин в горах.