Нетаньяху: митинги в Израиле в поддержку заложников играют на руку ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал митинги в поддержку заложников помощью ХАМАС

Tекст: Денис Тельманов

«Никто не должен меня подгонять. Я работаю над этим постоянно, в том числе сегодня, сейчас, до того, как мы начали эту пресс-конференцию», – передает ТАСС слова Нетаньяху на встрече с журналистами.

По его словам, он понимат, что «нельзя контролировать чувства организаторов этих акций», но митинги «только усиливают требования ХАМАС и отдаляет нас от задачи, к которой мы все стремимся, – от освобождения похищенных».

Отмечается, что брат Нетаньяху погиб в 1976 году во время операции по освобождению захваченных палестинцами заложников, а сам он был ранен в аналогичной ситуации в 1972 году.

Ранее сообщалось, что суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.