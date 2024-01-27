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Нетаньяху: митинги в Израиле в поддержку заложников играют на руку ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал митинги в поддержку заложников помощью ХАМАС
Митинги за освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников не помогают процессу их освобождения, а лишь играют на руку радикальному палестинскому движению ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Никто не должен меня подгонять. Я работаю над этим постоянно, в том числе сегодня, сейчас, до того, как мы начали эту пресс-конференцию», – передает ТАСС слова Нетаньяху на встрече с журналистами.
По его словам, он понимат, что «нельзя контролировать чувства организаторов этих акций», но митинги «только усиливают требования ХАМАС и отдаляет нас от задачи, к которой мы все стремимся, – от освобождения похищенных».
Отмечается, что брат Нетаньяху погиб в 1976 году во время операции по освобождению захваченных палестинцами заложников, а сам он был ранен в аналогичной ситуации в 1972 году.
Ранее сообщалось, что суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.