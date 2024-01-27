Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.3 комментария
Снаряд украинской РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью
Реактивный снаряд от системы залпового огня «Ураган» ВСУ сбили российские силы ПВО над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский снаряд от РСЗО «Ураган» над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Отмечается, что снаряд был перехвачен в субботу, 27 января, около 20:30 мск.
РСЗО «Ураган» – советская артиллерийская система, которая стреляет неуправляемыми ракетами (реактивными снарядами) с различными боевыми частями массой от 90 до 140 кг, в том числе термобарическими (вакуумная бомба) и кассетными. Дальность стрельбы «Урагана» составляет от 5 до 35 км. Западным аналогом является РСЗО HIMARS.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Жителям было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.