Снаряд украинской РСЗО «Ураган» сбили над Белгородской областью

Реактивный снаряд от системы залпового огня «Ураган» ВСУ сбили российские силы ПВО над Белгородской областью

Tекст: Денис Тельманов

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

Отмечается, что снаряд был перехвачен в субботу, 27 января, около 20:30 мск.

РСЗО «Ураган» – советская артиллерийская система, которая стреляет неуправляемыми ракетами (реактивными снарядами) с различными боевыми частями массой от 90 до 140 кг, в том числе термобарическими (вакуумная бомба) и кассетными. Дальность стрельбы «Урагана» составляет от 5 до 35 км. Западным аналогом является РСЗО HIMARS.



Ранее сообщалось, что в Белгородском районе Белгородской области сработала сирена ракетной опасности. Жителям было рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.























