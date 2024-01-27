Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности сработала в Белгороде и Белгородском районе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», – написал Гладков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Жителям рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие или иное безопасное место, сообщил губернатор.
В прошлый раз ракетная опасность была объявлена в Белгороде в четверг.