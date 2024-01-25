  • Новость часаПесков назвал чудовищной устроенную Киевом катастрофу Ил-76
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    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бельгия – лучшая мишень для жестких действий России

    Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.

    15 комментариев
    25 января 2024, 10:03 • Новости дня

    В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

    Мэрия: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

    Tекст: Александра Юдина

    Жителям Белгорода и Белгородского района объявили о ракетной опасности, сообщают мэрия города.

    В Белгороде и Белгородском районе запущено оповещение ракетной опасности, власти призвали жителей оставаться дома и не подходить к окнам, передает РИА «Новости».

    Накануне в Белгороде объявляли ракетную опасность, позднее над территорией Белгородской области сбили беспилотник ВСУ.

    24 января 2024, 12:28 • Новости дня
    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области

    Минобороны сообщило о падении в Белгородской области Ил-76 с пленными ВСУ

    Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту разбился в Белгородской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, сообщило Министерство обороны России.

    Всего на борту Ил-76 было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Крушение произошло около 11.00 мск, уточнили в министерстве, передает ТАСС.

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    24 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    ГУР МО Украины признало гибель заброшенного в Россию командира диверсантов

    Киев признал гибель заброшенного в Россию командира диверсантов
    @ gur.gov.ua

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир диверсионной группы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полковник Олег Бабий был ликвидирован в России при выполнении диверсионной атаки, сообщили в ГУР МО Украины.

    Полковника посмертно наградили званием Героя Украины, сообщает РБК.

    В украинской разведке сообщили, что группа полковника преодолела более 600 км от границы Украины, их целью была атака аэродрома. Бабий был ликвидирован на обратном пути, когда его группа оказалась в засаде.

    Официальной информации от Минобороны России пока не поступало.

    15 января в Москву доставили четверых украинских диверсантов, готовивших теракты на российских военных и энергетических объектах.

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    24 января 2024, 20:33 • Новости дня
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    Лавров: Киев признался в причастности к крушению Ил-76
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев подтвердил свою причастность к крушению российского самолета Ил-76, а когда стало известно, что на борту были украинские военнопленные, стал заметать эти публикации под ковер, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров указал, что сразу после авиакатастрофы в украинских СМИ появились сообщения об очередной победе «доблестных вооруженных сил Украины», однако после выяснения обстоятельств позиция в украинской прессе резко изменилась, передает ТАСС.

    «Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена, <…> сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих «победах» и пытается придумать какие-то другие объяснения», – заявил министр.

    Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по сбитому Украиной Ил-76.

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    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

    Коментарии (21)
    24 января 2024, 14:33 • Новости дня
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    Минобороны Украины отказалось признавать ответственность за катастрофу Ил-76
    @ Андрей Станавов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны не признало своей ответственности за авиакатастрофу Ил-76 в Белгородской области, на котором летели украинские военнопленные.

    Украинское Минобороны заявило, что не может подтвердить поражение Ил-76 в Белгородской области ВСУ, сообщило украинское телевидение, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все, кто находился на борту упавшего самолета, погибли.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяло эту новость после заявлений Минобороны России об украинских военнопленных на борту.

    Коментарии (20)
    24 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, совершил акт безумного варварства и поставил под вопрос возможность заключения любых договоренностей с украинской стороной, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев показал полное пренебрежение к человеческой жизни, поскольку в нарушение договоренностей убил российских летчиков и бойцов сопровождения, а также «пустил в расход» собственных граждан.

    «Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей и в каких угодно форматах», – подчеркнул дипломат. По его словам, нет сомнений в том, что данные Киевом гарантии будут нарушены: если они еще их не нарушили, то непременно нарушат.

    Украинская диктатура, указал он, продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они так якобы «боролись» и так ждали.

    Минобороны России указывало, что на борту были 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, перевозимых для обмена. В самолете также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

    Коментарии (74)
    24 января 2024, 14:02 • Новости дня
    Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76
    Украинские СМИ убрали новость с заявлением об ответственности ВСУ за сбитый Ил-76
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Издание «Украинская правда», заявившее, что ВСУ сбили Ил-76 под Белгородом, поменяла эту новость после заявлений Минобороны России о перевозившихся на самолете украинских военнопленных.

    Издание сообщало, что ВСУ якобы взяли на себя ответственность за сбитый Ил-76, но позже отредактировало новость, убрав эту подробность, передает РИА «Новости».

    Портал удалил информацию о том, что самолет сбили ВСУ, после того, как Минобороны России сообщило о нахождении на борту украинских пленных.

    Напомним, в среду в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Российское Минобороны указало, что на борту находились 74 человека, 65 из них – пленные военнослужащие ВСУ, которых везли для обмена с киевским режимом. Также в самолете были шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    24 января 2024, 13:08 • Новости дня
    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России

    Политолог Лукьянов: Израиль заявил в ООН о поставках иранского оружия России, чтобы «перевести стрелки»

    Лукьянов объяснил выпад представителя Израиля в ООН в адрес России
    @ UN Bureau/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заседание Совбеза ООН по ближневосточному кризису стало классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне. Вряд ли это приведет к урегулированию обстановки в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Федор Лукьянов. Ранее Турция обвинила Израиль в «серьезных военных преступлениях» в секторе Газа.

    «Прошедшее в ООН заседание по Ближнему Востоку, к сожалению, не окажет какого-либо влияния на ситуацию в регионе», – считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Дебаты он назвал «классическим примером публичной политической полемики на высшем международном уровне». «Каждая сторона пыталась подчеркнуть то, что является, на их взгляд, первостепенным и важным», – уточнил собеседник.

    Лукьянов выделил выступления представителей нескольких стран. «Сергей Лавров озвучил позицию Москвы по палестино-израильскому конфликту. Он осудил США за поддержку коллективного наказания палестинцев в Газе, а также выступил за создание палестинского государства. Это отвечает в том числе интересам арабского мира, взаимодействие с которым важно для нашей страны», – отметил он.

    Также политолог указал на выступление представителя Израиля. «Тель-Авиву было важно «перевести стрелки» и показать, что злом являются палестинцы и симпатизирующие им страны», – продолжил Лукьянов, напомнив выпад израильского дипломата Гилада Эрдана. Тот в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине.

    Также собеседник не обошел стороной позицию Китая. «КНР выступает за мир, за решение существующих разногласий путем переговоров. При этом вмешиваться в ситуацию Пекин не хочет и не готов», – рассказал собеседник, назвав позицию страны общегуманитарной.

    «Нельзя не упомянуть и Турцию. Глава МИД Хакан Фидан обвинил Израиль в серьезных военных преступлениях в секторе Газа, а также заявил, что виновные должны быть привлечены к ответственности. «Президент Эрдоган – самый сокрушительный критик Нетаньяху. Любопытно, что при этом торговля двух стран растет», – указал Лукьянов.

    «Мы также видим, что арабские страны – и прежде всего соседи Израиля – проводят чрезвычайно осторожную линию, а некоторые из них, как мне кажется, рассчитывают после урегулирования кризиса вернуться к прежним моделям взаимодействия с Тель-Авивом», – резюмировал он.

    Ранее в ООН состоялось заседание Совета Безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил мнение, что основным препятствием к прекращению огня в секторе Газа является деятельность движения ХАМАС. Он утверждает, что Израиль проводит оборонительную операцию.

    Дипломат также потребовал от ООН бороться с «раковой опухолью» в лице Ирана. По его словам, Тегеран якобы снабжает оружием Россию, а та использует его на Украине. Сергей Лавров в ответ сообщил, что «некоторые делегации» «заученно» обвиняют Россию «скороговоркой». «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – высказался он.

    Глава российского МИД в ходе своего выступления подчеркнул, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. По мнению Лаврова, США не позволяют Совбезу «дать адекватный ответ» на происходящее в анклаве. Например, ранее «США и их союзники» заблокировали резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня. «Это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», – сказал министр.

    Лавров считает, что надо ответить на вопрос с государством для палестинцев и не откладывать его «в очередной раз до лучших времен». Какой будет новая страна и кто ей будет управлять – пусть решает сам палестинский народ, ведь на Западе и «называют это демократией». При этом министр верит, что палестинцы «проявят стратегическую мудрость» и не погрязнут в междоусобицах.

    Дипломат сравнил решение ООН о создании независимой Палестины с Минскими соглашениями по Украине: «Подчеркну принципиальный момент. Мы не имеем права позволить «похоронить» решения ООН о создании палестинского государства, как были «похоронены» единогласно одобренные Совбезом ООН Минские договоренности 2015 года».

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    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

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    24 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

    «Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Студент СПбГУ из Донецка, который работает с молодежью в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, высказывавшейся в поддержку Киева, пишут СМИ.

    Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

    Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

    По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

    Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

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    25 января 2024, 03:19 • Новости дня
    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76

    Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76

    Зеленский прокомментировал крушение Ил-76
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Как указал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале после полуночи, ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. По его словам, он поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Киеве. Он подчеркнул, что Украина «будет настаивать на международном расследовании», передает РИА «Новости».

    В среду российская сторона запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за сбитого киевским режимом Ил-76.

    Позже зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Франция отказалась назначить срочное заседание Совбеза ООН по сбитому Ил-76 в Белгородской области. Он назвал такое решение попыткой выгородить киевский режим и «выиграть время» и дать своим «украинским клиентам» время выдумать хоть какое-то «правдоподобное объяснение происходящего».

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    25 января 2024, 09:19 • Новости дня
    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова

    Захарова призвала журналистку Би-би-си «наслаждаться ответом» Лаврова

    Захарова осадила журналистку Би-би-си на пресс-конференции Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осадила журналистку британской телекомпании Би-би-си, которая в ходе пресс-конференции перебивала главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

    Журналистка Би-би-си задала Лаврову вопрос о крушении самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области, причем во второй части вопроса, которую глава МИД России попросил повторить, поинтересовалась: «Не переживаете ли вы, что вам никто не поверит?» Фрагмент пресс-конференции опубликован «Пятым каналом».

    Позицию западных политиков и СМИ министр назвал дискредитированной. Лавров в этой связи напомнил о ситуации с Бучей. Он отметил, что украинская сторона на протяжении уже двух лет не может предоставить имена и фамилии людей, чьи тела были продемонстрированы в сообщениях западных СМИ, в том числе в репортаже Би-би-си. Британскую телерадиокомпанию Лавров назвал автором той «сенсации».

    Британская журналистка стала возражать и перебивать министра, на что Лавров сказал: «Я вас не перебивал».

    Лавров подчеркнул, что Киев точно знал о том, кто находится на борту Ил-76, и тем не менее украинские боевики приняли решение сбить самолет. Он посоветовал британской журналистке задать этот вопрос украинской стороне. Глава МИД выразил сомнение в том, что украинцы признаются, «но то, что они знают, что там были военнослужащие, это точно».

    «Верите ли в это вы, – сказал Лавров, обращаясь к журналистке, – при всем уважении к Би-би-си, я не сильно этим озабочен».

    Автор вопроса вновь пыталась возразить, на что Мария Захарова сказала по-английски: «Извините, коллега из Би-би-си, сохраняйте спокойствие и наслаждайтесь ответом».

    Напомним, ранее аппарат губернатора и правительства Оренбургской области назвал имена всех членов экипажа потерпевшего крушения Ил-76, а перед этим главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся на борту Ил-76.

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    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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