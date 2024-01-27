Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Экс-разведчик США назвал города, которые потеряет Украина после краха ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ
Бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.
Если Украина и коллективный Запад продолжат отвергать переговоры, Россия выполнит все задачи спецоперации при помощи военной силы, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой, Харьковом, Днепропетровском и Николаевом.
Риттер добавил, что сейчас украинская армия использует последние резервы, которые вскоре окончательно иссякнут.
Ранее польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте.