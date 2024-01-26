Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.15 комментариев
Путин заявил о продолжении расширения Арктического флота России
Жители арктических регионов России ждут новых мощных ледоколов, власти займутся решением этих задач, работа по расширению Арктического флота страны продолжится, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола «Ленинград».
Путин напомнил о своем недавнем визите на Чукотку, где он пообщался с местными жителями, передает ТАСС.
«И там – на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш Арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении», – сказал президент.
Глава государства выразил уверенность, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия безукоризненно решат все поставленные перед ними задачи.
В пятницу Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград».