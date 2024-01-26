Путин заявил о продолжении расширения Арктического флота России

Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

«Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

«Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.