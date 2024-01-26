Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.11 комментариев
Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
Минобороны: Поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в пять раз в 2023 году
В результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, замминистра обороны сообщил также, что с начала СВО в России реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей вооруженных сил страны, передает ТАСС.
Также сообщалось, что выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.