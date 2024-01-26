  • Новость часаПоставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    В Москве приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния
    Эксперт объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    38 комментариев
    26 января 2024, 14:25 • Новости дня

    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз

    Минобороны: Поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в пять раз в 2023 году

    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

    Выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, замминистра обороны сообщил также, что с начала СВО в России реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    Также сообщалось, что выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

    Коментарии (51)
    24 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

    Коментарии (5)
    24 января 2024, 07:20 • Новости дня
    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»

    В России создали открытую вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

    «Сарацин» разработали на основе опыта применение мобильных групп в зоне СВО, а также опыта эксплуатации бронеавтомобилей, рассказал гендиректор предприятия-разработчика машины ООО «Арго» Константин Багдасаров, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, добившись благодаря этому высокой малозаметности и маневренности машины.

    «Мобильность «Сарацина» достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него «нулевой». Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются не только дронами, но и кумулятивными снарядами», – пояснил разработчик.

    Отмечается, что помимо легкой версии вездехода, есть средняя и тяжелая. Тяжелый «Сарацин» выполнен на базе платформы УАЗ и обладает тремя мостами, средний - на базе компонентов шасси Niva Legend в виде багги.

    Две опытных машины находятся в зоне СВО и несут на себе противотанковые ракетные комплексы.

    Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил более 100 противодроновых комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

    Коментарии (16)
    26 января 2024, 08:49 • Новости дня
    Улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще ряд характеристик, следует из описания к патенту.

    Как говорится в документе, полезная модель относится оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу, ее испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы, передает ТАСС.

    Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из блока формирования последовательности импульсов излучения, маломощного импульсно-периодического излучателя и высокоскоростной системы наведения излучения. Также вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.

    В патенте указано также, что направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. Как пишут разработчики, их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.

    Ранее в России разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей.

    Коментарии (3)
    24 января 2024, 11:42 • Новости дня
    КТРВ: «Циркон» позволяет преодолеть любую защиту врага

    КТРВ: Гиперзвуковой «Циркон» способен преодолеть почти любую ПРО врага

    Tекст: Ольга Никитина

    Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» обладает крайне высокими характеристиками, которые позволяют говорить, что ВС России могут преодолевать любую защиту врага, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

    Обносов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для перехвата «Циркона» требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО.

    «Сегодня «Циркон» – это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Обносов отметил, что применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров.

    Существуют свободно падающие бомбы, которые почти невозможно точно навести на какой-либо объект, а для их использования самолету приходится заходить в зону действия врага, где работает система ПВО, в итоге летчик и штурман, а также сам самолет оказываются под угрозой, рассказал Обносов. В этой связи и появилась задача в короткие сроки разработать управляющие модули, которые можно было бы адаптировать к свободно падающим бомбам. В результате это позволяет поражать цели с высокой точностью, заключил он.

    12 января министр обороны Сергей Шойгу отмечал успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 22:58 • Новости дня
    Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов

    Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    После приостановки основной части американской военной помощи Киев стал утверждать, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.

    Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».

    Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.

    Коментарии (2)
    24 января 2024, 13:04 • Новости дня
    Стали известны сроки ремонта подлодки «Ростов-на-Дону»

    Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» пообещали закончить до конца июня 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Как сообщил источник ТАСС, корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт «Ростова-на-Дону» до конца первого полугодия этого года».

    Он добавил, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод, в работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей», где была построена подлодка.

    Ранее источник в ОПК сообщил, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» ЧФ повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте.

    Напомним, 13 сентября киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 06:49 • Новости дня
    Завод «Ростеха» на Алтае увеличил производство почти в 2,5 раза в 2023 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Предприятие «Барнаултрансмаш», которое специализируется на конструировании и производстве судовых, промышленных, транспортных дизельных силовых установок, а также двигателей для боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3, в 2023 году почти в 2,5 раза увеличило объем производства продукции.

    «Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», – передает ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», в который входит предприятие.

    Отмечается, что на предприятии проводится работа по обновлению оборудования и возведения новых производственных объектов в рамках проекта «Техническое перевооружение предприятия», запланированного до конца 2024 года.

    В начале года завод получил очередную партию нового высокотехнологичного оборудования, ведет подготовку кадров и взаимодействует с учебными заведениями для проведения практики учащихся.

    Ранее концерн «Ростеха» «Калашников» заявил, что в два раза нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет С-13.


    Коментарии (0)
    25 января 2024, 11:49 • Новости дня
    Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

    Серийный выпуск ударных БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

    По его словам, проходит финальная стадия испытаний, и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.

    Напомним, в декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

    Коментарии (3)
    24 января 2024, 07:01 • Новости дня
    В Орловской области сбили украинские беспилотники

    Губернатор Орловской области сообщил об уничтожении в регионе украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ответ на сообщения в соцсетях о взрывах в Орловской области сообщил, что средства ПВО сбили в регионе несколько украинских беспилотников.

    «Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны России. Сохраняйте спокойствие», – написал Клычков в своем Telegram-канале.

    По его словам, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах области стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

    «По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», – подчеркнул глава региона.

    Он также напомнил жителям телефон, по которому нужно звонить в случае обнаружения беспилотников в небе или их обломков на земле.

    «Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий», – пояснил Клычков.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородом.


    Коментарии (0)
    26 января 2024, 09:09 • Новости дня
    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»

    В России создали летающий быстрее всех дронов на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

    Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».

    Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

    Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

    По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

    Ранее инженеры российского конструкторского бюро (КБ) «МиС» представили БПЛА, оснащенный системой возврата в точку старта при полной потери связи с оператором в условиях работы комплексов РЭБ.

    Коментарии (0)
    24 января 2024, 05:05 • Новости дня
    КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

    Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (Южная Корея) зафиксировал запуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря.

    По данным южнокорейских военных, пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап. 

    Отмечается, что южнокорейские военные  усилили мониторинг и заявили, что тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, наблюдая за действиями КНДР.

    Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытания прошли в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.

    Коментарии (2)
    26 января 2024, 11:15 • Новости дня
    «Калашников» впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350, сообщили в пресс-службе концерна.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» впервые представит на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS)-2024 в Эр-Рияде комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М, предназначенный для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

    Согласно данным пресс-службы, были автоматизированы многие функции комплекса, внедрены автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики повышены механическая прочность и надежность в эксплуатации крыла и управляющих элементов.

    Ранее президент концерна Алан Лушников заявил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.

    Коментарии (2)
    26 января 2024, 14:04 • Новости дня
    Предприятия ОПК поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

    Минобороны: Предприятия ОПК в 2023 году поставили в ВС России 98,8% новой техники от плана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

    Как сказал Криворучко, выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, по итогам прошлого года выполнение организациями ОПК обязательств в части поставки новой техники составило 98,8% от плановых показателей и 99,8% в части ремонта, передает ТАСС.

    По словам замминистра, «общий объем финансирования гособоронзаказа (ГОЗ) за последние два года вырос вдвое – в 2023 году он увеличился на 24%».

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу посетил вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым предприятие ОПК – корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» – в Подмосковье, где проверил ход выполнения гособоронзаказа.

    Коментарии (0)
    26 января 2024, 14:33 • Новости дня
    НПОмаш: БРК «Бастион» успешно применяется в ходе СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения применяется в ходе спецоперации на Украине по наземным целям, оценки применения положительные, сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов.

    Как сказал гендиректор входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» предприятия в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу дать оценку применению БРК «Бастион» по наземным целям в ходе СВО, то, что говорит Минобороны, в СМИ отражается, «Бастион» применяется, оценки положительные».

    Он рассказал также, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение.

    По его словам, приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет, это «небыстрая процедура», которая «предусматривает определенную эксплуатацию» изделия. Леонов уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

    Ранее фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания.

    Коментарии (0)
    Главное
    Выживший в Афганистане пилот опроверг слухи о 1,2 млн долларов на борту Falcon
    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
    Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде
    Россиян предупредили о росте цен на корм для кошек и собак
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

    Перейти в раздел

    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

    Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией. Хваленое европейское качество спасовало там, где десятилетиями успешно работали поезда советского производства. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............