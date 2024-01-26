НПОмаш: БРК «Бастион» успешно применяется в ходе СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал гендиректор входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» предприятия в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу дать оценку применению БРК «Бастион» по наземным целям в ходе СВО, то, что говорит Минобороны, в СМИ отражается, «Бастион» применяется, оценки положительные».

Он рассказал также, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение.

По его словам, приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет, это «небыстрая процедура», которая «предусматривает определенную эксплуатацию» изделия. Леонов уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

Ранее фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания.