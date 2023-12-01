Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания

Фрегат-носитель ракет «Циркон» «Адмирал Головко» прошел государственные и заводские испытания

Tекст: Денис Тельманов

«В ходе мероприятий прошла комплексная проверка всех устройств и систем вооружения корабля. В ближайшее время фрегат пройдет ревизию, после чего начнется подготовка корабля к церемонии поднятия Андреевского флага и передаче Военно-морскому флоту», – сообщает «Объединенная судостроительная корпорация» на своем официальном сайте.

Отмечается, что в ходе испытательных мероприятий прошла комплексная проверка всех устройств и систем вооружения корабля.

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 строится на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и может комплектоваться гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые пока недоступны для перехвата средствами ПВО.

Помимо этого фрегат способен нести все ракетное вооружение, которое можно запустить с помощью универсального стрельбового комплекса (УКСК) на 16 ячеек – противокорабельные «Оникс», «Калибр» различных модификаций.

Кроме того, на борту «Адмирала Головко» есть зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», ПЗРК «Игла», зенитные управляемые ракеты «Верба», торпедные установки, артиллерийские орудия, вертолет и разведывательно-ударные беспилотники.

«Адмирал Головко» – третий корабль проекта и первый в серии с энергетической установкой отечественного производства. Фрегат назван в честь Арсения Григорьевича Головко (1906–1962), моряка-надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны, сообщает ОСК.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.