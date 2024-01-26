Появились сообщения о давлении Китая на Иран из-за ситуации в Красном море

Эксперт: Украина попрощалась с Запорожской АЭС

Эксперт Анпилогов: Заявление Украины о строительстве новых атомных энергоблоков – откровенное вранье

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление о планах по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС не имеет ничего общего с реальностью. Это из той же серии, что и слова главы Rheinmetall о строительстве на Украине завода про производству танков «Леопард» или обещания Киева построить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«Подобные заявления – это система украинского вранья, по этому принципу сейчас работает местная власть. О таких обещаниях быстро забывают или перебивают другими столь же абсурдными планами, – продолжил эксперт. – Планы по строительству АЭС на Украине и в мирное время имели весьма фантазийный характер, потому что в бюджете никогда не было на это денег».

По словам Анпилогова, Украина уже попрощалась с самой крупной в Европе Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под полным контролем России. «В энергобалансе Украины Запорожская АЭС – мнимая величина. В стране очень серьезно упало потребление энергии как в промышленности, так и в коммунальной сфере», – подчеркнул собеседник.

Сегодня три атомные электростанции на территории, контролируемой Украиной, производят более 55% потребностей страны в электроэнергии. «Заявление о планах по строительству новых реакторов также частично связано с проблемой исчерпания ресурса действующих энергоблоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС», – отметил Анпилогов.

По его словам, на Южно-Украинской атомной электростанции все три энергоблока «подходят к пределу своего максимального срока эксплуатации», а на Ровенской АЭС проблема концентрируется на первом и втором энергоблоках, «для которых нет поставок топлива американской компании Westinghouse». Кроме того, много вопросов к конструкции энергоблоков на базе устаревших ВВЭР-440 (В-213).

«Топливо для Ровенской АЭС производит только Росатом, взаимоотношения Киева с которым далеки от идеальных. Есть претензии к долгам, которые Украина, судя по всему, не собирается выплачивать. Поэтому первый и второй энергоблоки могут остаться без свежего ядерного топлива и прекратить выработку чуть меньше гигаватта, что потребует замещения», – отметил эксперт.

Напомним, как заявил агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране планируют летом или осенью 2024 года начать строительство на Хмельницкой АЭС четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.

Предполагается, что два блока, в том числе реакторы и сопутствующее оборудование, будут российского производства. Их Киев собирается импортировать из Болгарии. Производителем еще двух блоков якобы будет американская компания Westinghouse.