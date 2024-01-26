Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела

Политолог Межуев: Противоречия Юга и Вашингтона сможет решить только Верховный суд США

Tекст: Евгений Поздняков

«Ситуация предельно опасная. Уже 25 республиканских штатов во главе с Техасом пытаются отстоять свои права на самостоятельную защиту границы. Противоречия между южными регионами и администрацией Джо Байдена накалились до предела. Разрешить конфликт сможет только формально нейтральная инстанция – Верховный суд США», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

«Скорее всего, ему придется занять сторону взбунтовавшихся штатов. В противном случае ситуация может лишь усугубиться и последствия будут совершенно непредсказуемыми. Миграционная проблема всегда крайне остро воспринималась американцами из республиканских регионов, а при Байдене этот вопрос значительно обострился», – отмечает эксперт.

«Жителям того же Техаса непонятно, почему колоссальные суммы из бюджета уходят на внешнеполитические инициативы, например, на Украину. По их мнению, гораздо более мудрым решением стало бы укрепление границ, которое смогло бы решить проблему наркотрафика и потока нелегальных мигрантов», – подчеркивает собеседник.

«Однако сводить все лишь к этому было бы неправильно. США до сих пор переживают идеологический разлом, сформировавшийся после Гражданской войны. Долгое время южные штаты ощущали давление со стороны севера. Однако при Трампе они наконец-то получили «кислород» и стали определяющей силой в стране», – акцентирует он.

«Между тем, вскоре либеральные элиты Штатов начали публично втаптывать в грязь их избранника. Фактически, оказались задеты сами идеалы и представления граждан республиканских регионов. Все это и породило текущий кризис, разрешение которого потребует немало усилий со стороны правительства США», – резюмирует Межуев.

Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

В их официальном заявлении, размещенном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что вместо соблюдения закона и защиты границы, Белый дом принял решение о подаче иска на Техас за действия по обеспечению безопасности собственных граждан. Указывается, что в настоящий момент регион переживает исторический максимум по показателям нелегальной миграции и обороту смертоносных наркотиков.

Губернаторы поддержали власти Техаса, которые планируют самостоятельно встать на защиту контролируемого ими участки границы с Мексикой от наплыва иностранных граждан. Напомним, сложившаяся ситуация обострилась после того, как власти южного штата закрыли агентам федеральной пограничной службы доступ к городу Игл-Пасс.

Как сообщает издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой. Представители национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе.

Споры между Техасом и властями США вокруг миграционной проблемы нарастают с декабря прошлого года. Тогда, губернатор штата Грег Эббот подписал закон SB4, согласно которому правоохранительным органам региона дается право останавливать, арестовывать и заключать в тюрьму незаконно прибывших иностранцев в обход федерального руководство, пишет в другом своем материале издание.

Белый дом упрекает власти региона и в других случаях значительного превышения полномочий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала историю тяжелых отношений Техаса и Вашингтона.