В День студента стартовал четвертый сезон проекта «Твой Ход»

Tекст: Ольга Никитина

День студента с проектом «Твой Ход» прошел в онлайн и офлайн-форматах. В прямом эфире гости из молодежных проектов и участники студенческих сообществ развеяли мифы о семейной жизни, приготовили завтрак и вспомнили яркие моменты студенчества. К трансляции подключились и несколько субъектов России с разными тематическими повестками, а в 13 регионах страны состоялся запуск регионального тура «Твой Ход» – 2024. Он пройдет в течение четырех месяцев в 86 субъектах России. Около 100 тыс. студентов из 150 вузов будут знакомиться с проектом и площадками возможностями для самореализации, которые по инициативе президента Владимира Путина помогают раскрыть колоссальный потенциал молодежи.

Также в онлайн и офлайн форматах прошли тематические мероприятия от партнеров проекта: ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации «Росатом» и компании VK, а Российские студенческие отряды (РСО) совместно с АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) презентовали форму проводников Всемирного фестиваля молодежи. За выполнение заданий от студенческого сообщества «Твой Ход» в сервисе «Другое дело» студенты смогли получить дополнительные баллы, которые в дальнейшем можно обменять на приятные призы.

К поздравлениям ко Дню студента присоединилась и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. В своем канале Ксения Разуваева призвала молодых людей наслаждаться моментом студенчества, использовать все возможности, жить и создавать в России.

«Проект «Твой Ход» 25 января объявляет о новых возможностях. Теперь наравне со студентами выстроить свою траекторию развития могут и вузы, преподавательский состав – для них появился отдельный конкурсный трек. Это нововведение четвертого сезона поможет учебным заведениям создать и реализовать полезные и ценные идеи, которые в свою очередь помогут студентам уже на первом курсе погрузиться в студенческую среду и познакомиться с экосистемой молодежной политики», – отметила Разуваева.

Основные праздничные мероприятия для 2 тыс. студентов состоялись в Москве. В рамках выставки-форума «Россия» в Доме молодежи прошел мастер-класс по созданию генеалогического древа, квест, театральная постановка «ОДИН», встреча с креативным директором СТС.

В вечернее время на катке ВДНХ для студентов прошло ледовое шоу и мастер-класс по фигурному катанию. Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, руководитель проекта «Твой Ход» Кристина Шенк и победитель третьего сезона Марк Царукян растопили брендированные ледяные кубы, тем самым дав официальный старт четвертому сезону проекта «Твой Ход».

«В третьем сезоне проекта было подано более 18 тыс. заявок на участие в конкурсный трек «Делаю» и в этом году, я уверен, эта цифра станет больше, потому что студенты смело заявляют о себе, своих талантах и идеях на всю Россию. Возможности, которые открываются внутри проекта не только вдохновляют, но и дают студентам широкие перспективы для личностного и профессионального развития даже после победы! Например, раскрыть себя ребята смогут и в клубе резидентов «ВосХод», и в программе стажировок в федеральной команде проекта! Все это помогает студентам становиться профессионалами и лидерами!» – отметил Агафонов.

В новом сезоне, который традиционно с 2021 года стартует в День российского студенчества, участников ждут два конкурсных трека: «Делаю», в рамках которого студенты продолжат раскрывать свою лидерскую позицию и создавать проекты, и «ПервопроХодец», направленный на знакомство нынешних и будущих первокурсников 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодежной политики.

«Старт нового сезона проекта «Твой Ход» в День студента уже ежегодная традиция. Этот день ждут тысячи амбициозных ребят со всей страны, которым важно жить и создавать в России. Мы хотим, чтобы студенческая жизнь стала началом больших свершений еще с первого курса, поэтому специально для первокурсников создали конкурсный трек «ПервопроХодец». Помогать студентам-новичкам будут и вузы – для них появился трек на разработку программы адаптации первокурсников. Экспертный центр «Твой Ход», который за третий сезон вырос из трека «Определяю», продолжит работу – нам важно, чтобы студентов России всегда слушали и слышали. Выстраивать траекторию для профессионального и личностного роста в четвертом сезоне можно и в полюбившемся конкурсном треке «Делаю». Уверена, что став частью самого масштабного студенческого сообщества страны «Твой Ход», ребята поверят в себя и в реализацию своих мечт!» – сказала руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

Принять участие в проекте могут граждане России в возрасте до 35 лет, которые на момент 1 сентября 2024 года будут являться студентами (бакалавриат, специалитет, магистратура) высшего образовательного учреждения, вне зависимости от формы обучения. Заявки на участие в конкурсной части проекта принимаются от действующих студентов учреждений высшего образования, студентов выпускных курсов учреждений среднего проф образования и учеников 11 классов учреждений среднего общего образования.

