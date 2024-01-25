Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.6 комментариев
В РПЦ вступились за высадившую кота Твикса проводницу
Возбуждение дела в отношении проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, стало бы чрезмерной реакцией на ее поступок, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что те, кто выступают за права животных, полностью игнорируют интересы проводницы и низвели ее до «уровня какого-то мирового зла», что, по его словам, является совершенно неадекватным.
Зампред Синода добавил, что сам также столкнулся со странной реакцией со стороны зоозащитников, когда ранее призывал к адекватной оценке действий проводницы. Он отметил, что получал в свой адрес угрозы и проклятия.
Вместе с тем Кипшидзе напомнил, что у проводницы не было злого умысла. Интересы простого человека не менее значимы, чем судьба домашнего животного, добавил он.
Ранее хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин сообщил, что в отношении проводницы якобы завели уголовное дело. Однако СК опроверг его слова.