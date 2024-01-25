МГЕР провела встречу со студентами из новых регионов и Ростовской области

Tекст: Ольга Никитина

Мероприятие состоялось в преддверии Дня российского студенчества, они пообщались с представителями руководства «Единой России», фонда «Защитники Отечества» и Героями СВО, сообщается на сайте ЕР.

Во встрече участвовали более 250 студентов. Обсуждались проекты патриотического и культурного воспитания, реализуемые молодежью, героизм российских военнослужащих, вопросы противодействия информационной войне, которую Запад развернул против России, а также задачи, стоящие перед фондом «Защитники Отечества», в решении которых могут помочь молодые волонтеры.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин вручил волонтерам «Молодой Гвардии Единой России» благодарственные письма партии за личный вклад в оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Вместе с ребятами мы создавали гуманитарный центр в Мариуполе, а затем открывали их вдоль всей линии фронта. Многие из вас уже прошли добровольцами через СВО. Кто-то был волонтером, помогал жителям и военнослужащим и продолжает это делать. Вы понимаете, что такое верность Отечеству – для вас это не пустые слова. Я знаю, что мы отдаем будущее в правильные руки. Мы гордимся вами и верим в вас», – сказал Сидякин.

Председатель народного совета ДНР, Герой ДНР Артем Жога рассказал о борьбе жителей Донбасса с украинскими нацистами, героизме мирных жителей и участников СВО, а также о возможностях для молодежи Донбасса. «Молодежь – это вы, наше настоящее. Реальные ребята, активисты, небезразличные к судьбе нашей страны, к своим близким, общественной жизни. Своими действиями, участием в жизни нашей страны вы показываете пример, как быть патриотами не на словах, а на деле. Глядя на вас, на ваши горящие глаза, я точно знаю, что наше будущее – в надежных руках», – сказал он.

Закрывая встречу, председатель МГЕР Антон Демидов отметил, что место ее проведения выбрано неслучайно. «Мы обсуждаем характер и силу русского народа, отвагу, мужество и героизм наших людей на Самбеке. Именно на этой Ростовской земле в годы Великой Отечественной проходила линия Миус-фронта и велись кровопролитные бои. Встречаясь здесь, мы объединяем поколения настоящих патриотов – жителей Донбасса и Героев Великой Отечественной войны. Наша сила в единстве. И именно это единство приведет нас к победе над нацизмом», – сказал Антон Демидов.

Во встрече со студентами также приняли участие замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, Герой России Владислав Головин (позывной «Струна»), замкомандира батальона «Пятнашка» Алиас Авидзба.